Стремительные “перелёты” и “недолёты” токенов в начале мая

Litecoin упал ниже уровня $90,00 в первый день мая, поскольку настроения на криптовалютных рынках оставались преимущественно медвежьими. На момент написания статьи капитализация глобального рынка снизилась на 1,87%, что, по-видимому, является результатом предстоящего решения Федеральной резервной системы по процентной ставке. Солана также оказалась в минусе. Несмотря на это, инвесторы смогут “перевернуть” рынок, а до того вы можете сторговать цифровыми активами через рекомендуемый криптообменник Винницы – Eezy.cash.

Лайткоин (LTC)

Litecoin (LTC) снижался вторую сессию подряд в понедельник, так как рынки готовились к предстоящему решению Федеральной резервной системы США по процентной ставке.

Курс LTC/USD упал до минимума в $86,83 в начале понедельника, что произошло через 24 часа после того, как цена достигла максимума в $91,39.

Такое падение цены привело Litecoin к самой слабой точке (с конца апреля), когда токен находился на минимуме в $84,21. Такое движение произошло 1 мая, когда индекс RSI упал до уровня в $44.

На момент написания статьи индекс отслеживается на уровне $44,80, а потенциальной целью для быков является предстоящий потолок $50,00. Если цель будет достигнута, вероятнее всего, что LTC вернется выше к отметке $90.

Солана (SOL)

Помимо Litecoin, в понедельник засветилась Solana (SOL), токен которой падает третий день подряд. Эта монета давно не появлялась в лентах новостей о криптовалюте, однако она всё ещё остается в тренде среди инвесторов. Купить или обменять SOL по выгодному курсу советуем в ранее упомянутом Eezy.cash, криптообменнике Харькова, Киева и других городов.

После подъёма на ступень в $23,93 в воскресенье обмен SOL/USD опустился до $22,05 днём в понедельник.

Это медвежье движение началось после того, как быки не смогли прорваться за пределы потолка на отметке $24,00. Одним из катализаторов этого стал RSI, который также не смог преодолеть ключевой уровень сопротивления $55,00.

На момент написания статьи ценовая ставка находится на уровне $48,58, а ожидаемое “дно” должно находится в зоне $45,00.

Кстати, ранее мы рассказывали, что такое криптовалюта и блокчейн. Можно ли быстро разбогатеть на криптовалюте, как не встретить мошенников и стоит ли сравнивать крипту и NFT.