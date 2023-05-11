Стрімкі “перельоти” і “недольоти” токенів на початку травня

Litecoin впав нижче рівня $90,00 у перший день травня, оскільки настрої на криптовалютних ринках залишалися переважно ведмежими. На час написання статті капіталізація глобального ринку знизилася на 1,87%, що, напевно, є результатом майбутнього рішення Федеральної резервної системи щодо процентної ставки.

Солана також опинилася в мінусі. Незважаючи на це, інвестори зможуть “перевернути” ринок, а до того ви можете сторгувати цифровими активами через рекомендований криптообмінник Вінниці — Eezy.cash.

Лайткоїн (LTC)

Litecoin (LTC) знижувався другу сесію поспіль у понеділок, оскільки ринки готувалися до майбутнього рішення Федеральної резервної системи США щодо процентної ставки.

Курс LTC/USD впав до мінімуму в $86,83 на початку понеділка, що сталося через 24 години після того, як ціна досягла максимуму в $91,39.

Таке падіння ціни привело Litecoin до найслабшої точки (з кінця квітня), коли токен перебував на мінімумі в $84,21. Такий рух стався 1 травня, коли індекс RSI впав до рівня в $44.

На час написання статті індекс відстежується на рівні $44,80, а потенційною метою для биків є майбутня стеля $50,00. Якщо мети буде досягнуто, найімовірніше, що LTC повернеться вище до позначки $90.

Солана (SOL)

Крім Litecoin, у понеділок засвітилася Solana (SOL), токен якої падає третій день поспіль. Ця монета давно не з’являлася в стрічках новин про криптовалюту, проте вона все ще залишається в тренді серед інвесторів. Купити або обміняти SOL за вигідним курсом радимо в раніше згаданому Eezy.cash, криптообміннику Харкова, Києва та інших міст.

Після підйому на щабель у $23,93 у неділю обмін SOL/USD опустився до $22,05 вдень у понеділок.

Цей ведмежий рух почався після того, як бики не змогли прорватися за межі стелі на позначці $24,00. Одним із каталізаторів цього став RSI, який також не зміг подолати ключовий рівень опору $55,00.

На час написання статті цінова ставка перебуває на рівні $48,58, а очікуване “дно” має бути в зоні $45,00.

До речі, раніше ми розповідали, що таке криптовалюта та блокчейн. Чи можна швидко розбагатіти на криптовалюті, як не натрапити на шахраїв і чи варто порівнювати крипту і NFT.