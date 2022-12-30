Для общих ценностей и развития: PIN-UP Foundation оборудовал в Харькове пять пунктов обогрева

PIN-UP Foundation продолжает оказывать поддержку украинцам, пострадавшим от военных действий. Благотворительный фонд помог городу обустроить пункты обогрева.

PIN-UP Foundation отреагировал на инициативную харьковского мэра по закупке необходимого оборудования для обустройства пяти пунктов обогрева для харьковчан и внутренне перемещенных лиц.

В рамках сотрудничества PIN-UP Foundation и коммунального учреждения Офис реформ Харькова благотворительный фонд приобрел десять генераторов, десять буржуек, десять конвекторов, 25 прожекторов, десять тепловых подушек, десять термоподов и пять аптечек.

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Оборудование установлено в пунктах обогрева в Харькове и готово к использованию.

С начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины Харьков продолжает испытывать масштабные разрушения. Критическая инфраструктура города регулярно уничтожается врагом. Теперь горожане и внутренне перемещенные лица нуждаются в тепле и свете.

— Поэтому PIN-UP Foundation отреагировал на запрос харьковского мэра и помог с оборудованием пунктов обогрева. PIN-UP Foundation и дальше будет согревать украинцев своей заботой, — прокомментировала передачу Марина Ильина, президент PIN-UP Foundation.

Благотворительный фонд PIN-UP Foundation объединяет волонтеров и профессионалов, неправительственные организации и мировое сообщество ценностями, направленными на развитие Украины. Фонд системно помогает тем, кто в этом больше нуждается.

Программы PIN-UP Foundation призваны поддерживать социально незащищенные категории населения, способствовать развитию образования, спорта, здравоохранения и помощи в восстановлении Украины.

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