Задля спільних цінностей та розвитку: PIN-UP Foundation обладнав у Харкові п’ять пунктів обігріву

PIN-UP Foundation продовжує надавати підтримку українцям, постраждалим від воєнних дій. Благодійний фонд допоміг місту Харків облаштувати пункти обігріву.

PIN-UP Foundation відреагував на ініціативну харківського міського голови щодо закупівлі необхідного обладнання для облаштування п’яти пунктів обігріву для харків’ян та внутрішньо переміщених осіб.

У рамках співпраці PIN-UP Foundation та комунальної установи Офіс реформ Харкова благодійний фонд придбав десять генераторів, десять буржуйок, десять конвекторів, 25 прожекторів, десять теплових подушок, десять термоподів та п’ять аптечок.

Зараз також дивляться

Обладнання встановлено у пунктах обігріву в місті Харків та готове до використання.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України місто Харків продовжує зазнавати масштабних руйнувань. Критична інфраструктура міста регулярно нищиться ворогом. Наразі містяни та внутрішньо-переміщені особи потребують тепла і світла.

— Тому PIN-UP Foundation відреагував на запит харківського міського голови та допоміг із обладнанням пунктів обігріву. PIN-UP Foundation і далі зігріватиме українців своєю турботою, — прокоментувала Марина Ільїна, президентка PIN-UP Foundation.

Благодійний фонд PIN-UP Foundation об’єднує волонтерів і професіоналів, неурядові організації та світову спільноту цінностями, направленими на розвиток України. Фонд системно допомагає тим, хто цього найбільше потребує.

Програми PIN-UP Foundation покликані підтримувати соціально незахищені категорії населення, сприяти розвитку освіти, спорту, охорони здоров’я та допомозі у відновленні України.

Підписаний захисниками прапор, розмальовані гільзи від боєприпасів та футболка з автографом Святослава Вакарчука. У столиці відбувся концерт, на якому збирали кошти для тактичної медицини та реабілітації бійців. Читай, як минув благодійний аукціон для бійців Азова.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!