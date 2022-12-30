Задля спільних цінностей та розвитку: PIN-UP Foundation обладнав у Харкові п’ять пунктів обігріву

PIN-UP Foundation продовжує надавати підтримку українцям, постраждалим від воєнних дій. Благодійний фонд допоміг місту Харків облаштувати пункти обігріву.
PIN-UP Foundation відреагував на ініціативну харківського міського голови щодо закупівлі необхідного обладнання для облаштування п’яти пунктів обігріву для харків’ян та внутрішньо переміщених осіб.
У рамках співпраці PIN-UP Foundation та комунальної установи Офіс реформ Харкова благодійний фонд придбав десять генераторів, десять буржуйок, десять конвекторів, 25 прожекторів, десять теплових подушок, десять термоподів та п’ять аптечок.
Обладнання встановлено у пунктах обігріву в місті Харків та готове до використання.
Від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України місто Харків продовжує зазнавати масштабних руйнувань. Критична інфраструктура міста регулярно нищиться ворогом. Наразі містяни та внутрішньо-переміщені особи потребують тепла і світла.
Від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України місто Харків продовжує зазнавати масштабних руйнувань. Критична інфраструктура міста регулярно нищиться ворогом. Наразі містяни та внутрішньо-переміщені особи потребують тепла і світла.
— Тому PIN-UP Foundation відреагував на запит харківського міського голови та допоміг із обладнанням пунктів обігріву. PIN-UP Foundation і далі зігріватиме українців своєю турботою, — прокоментувала Марина Ільїна, президентка PIN-UP Foundation.
Благодійний фонд PIN-UP Foundation об’єднує волонтерів і професіоналів, неурядові організації та світову спільноту цінностями, направленими на розвиток України. Фонд системно допомагає тим, хто цього найбільше потребує.
Програми PIN-UP Foundation покликані підтримувати соціально незахищені категорії населення, сприяти розвитку освіти, спорту, охорони здоров’я та допомозі у відновленні України.
Підписаний захисниками прапор, розмальовані гільзи від боєприпасів та футболка з автографом Святослава Вакарчука. У столиці відбувся концерт, на якому збирали кошти для тактичної медицини та реабілітації бійців. Читай, як минув благодійний аукціон для бійців Азова.
А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!