Партнерський матеріал

Задля спільних цінностей та розвитку: PIN-UP Foundation обладнав у Харкові п’ять пунктів обігріву

Даніела Долотова, редакторка сайту 30 Грудня 2022, 13:30
PIN-UP Foundation

Більше новин
Цікаві ідеї подарунків дівчинці на Новий рік: точно знадобиться
Розвивають і дарують радість: ідеї подарунків для дівчинки на Новий рік
Як обрати спорядження, яке захистить на війні
Кавер для шолома та правильний бронік — як обрати якісне військове спорядження для бійців
Пієлонефрит: симптоми, причини, лікування
Похід до туалету став проблемою? Що таке пієлонефрит та як його позбутись
Привітання з Новим роком 2023 у віршах та картинках
З Новим роком 2023! Яскраві привітання в картинках, прозі й віршах для найрідніших
Дивитись більше

Матеріали по темі

Як обрати спорядження, яке захистить на війні
Кавер для шолома та правильний бронік — як обрати якісне військове спорядження для бійців
Обстріл Семенівки
Росіяни обстріляли Чернігівську область зі ствольної артилерії: є загиблий
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Де наразі загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги по всій Україні в реальному часі
Адам Енніс
Україна бореться за всю Європу — ми не маємо цього забувати: історія шотландського добровольця, який віддав серце війні

Відео
Обстріл Семенівки

Росіяни обстріляли Чернігівську область зі ствольної артилерії: є загиблий
Атака дронів на Київ
Пошкоджені вікна, але постраждалих немає — ранкова атака дронів-камікадзе на Київ 30 грудня
0:06:26
загроза запуску балістичних ракет по Україні
Нам у будь-якому випадку потрібно готуватись: Ігнат про загрозу запуску балістичних ракет по Україні
0:05:52
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 30 грудня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:02:36
Задля спільних цінностей та розвитку: PIN-UP Foundation обладнав у Харкові п’ять пунктів обігріву
Пам’ятник Катерині в Одесі — все! Остаточно. Яка його доля наразі та де його розмістять
0:02:29
Андрій Кореневич
У неволі залишається щонайменше 750 захисників Маріуполя: що розповів звільнений Андрій Кореневич
Комендантська година на Новий рік
Як будемо відзначати: що відомо про комендантську годину на новорічну ніч
Літак
Характеристики ракети Х-101: що відомо про снаряди, якими Росія обстрілює Україну
С-300: характеристики ракети
Ракети С-300: характеристики, класифікація та де їх використовують росіяни
Обстріли України 29 грудня: що відомо про вибухи в регіонах
Над Україною летять ракети. Що відомо про обстріл 29 грудня
Більше відео
Привітання з Новим роком 2023 у віршах та картинках
Читати далі
З Новим роком 2023! Яскраві привітання в картинках, прозі й віршах для найрідніших
Грецький салат класичний рецепт від Євгена Клопотенка
Читати далі
Класика і нічого зайвого — як приготувати грецький салат

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь