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Благодійна допомога для лікарень: як Київський КПК підтримує медзаклади під час війни

Валерія Маліцька, головна редакторка сайту 16 Грудня 2022, 20:07
ККПК
Фото: Unsplash

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