Благодійна допомога для лікарень: як Київський КПК підтримує медзаклади під час війни

Санітарно-гігієнічна продукція власного виробництва, перев’язочні матеріали, медикаменти, меблі з гофрокартону та пальне для генераторів для безперебійної роботи. Київський картонно-паперовий комбінат від початку повномасштабного вторгнення підтримав більше десятка медичних закладів та установ.

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З початком російського вторгнення, коли медична галузь потребує особливої уваги через додаткові навантаження, підтримка лікарень та медустанов стала одним із пріоритетних напрямків діяльності Благодійного фонду Картонник, який працює на базі Київського КПК.

З більшістю медичних установ, що отримують допомогу зараз, фонд співпрацював на постійній основі й раніше.

Ця допомога дуже своєчасна та необхідна. Але маю зауважити, що Київський КПК підтримує наш заклад регулярно довгі роки, — зазначає директор Обухівського міського центру первинної медико-санітарної допомоги Оксана Фетисенко .

Через постійні перебої з водопостачанням наш медичний заклад потребував ємності для зберігання технічної води. Комбінат передав таку тару об’ємом на тисячу літрів для наших амбулаторій.

І це при тому, що ми розподілили паперові вироби між нашими десятьма амбулаторіями у селах Обухівського району. Зараз від підприємства отримали нову партію санітарно-гігієнічних виробів і розраховуємо, що цього нам вистачить щонайменше на півроку.

– Зараз у медичних закладах діє інфекційний контроль, тому лікарям і медперсоналу для роботи потрібні паперові рушники. Картонно-паперовий комбінат доправив нам велику партію такої продукції торік. Запасів вистачило на цілий рік.

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Спеціалістам комбінату навіть доводилось виготовляти інструментарій для зрощування переламаних кісток для однієї з лікарень.

Через збройну агресію ворога багато медичних закладів в Україні сьогодні повністю зруйновані або мають пошкодження різного ступеню, проте кількість пацієнтів навпаки зростає.

Тому так важливо, щоб ті, хто рятує життя та здоров’я, наразі були забезпечені всім необхідним.

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