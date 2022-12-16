Благотворительная помощь для больниц: как Киевский УПК поддерживает медучреждения во время войны

Санитарно-гигиеническая продукция собственного производства, перевязочные материалы, медикаменты, мебель из гофрокартона и горючее для генераторов для бесперебойной работы. Киевский картонно-бумажный комбинат с начала полномасштабного вторжения поддержал более десятка медицинских учреждений.

С большинством медицинских учреждений, получающих помощь сейчас, фонд сотрудничал на постоянной основе и раньше.

С началом российского вторжения, когда медицинская отрасль требует особого внимания из-за дополнительных нагрузок, поддержка больниц и медучреждений стала одним из приоритетных направлений деятельности Благотворительного фонда Картонник, работающего на базе Киевского УПК.

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Среди заведений, которыми занимается фонд, — Обуховский городской центр первичной медико-санитарной помощи.

— Сейчас в медицинских учреждениях действует инфекционный контроль, поэтому врачам и медперсоналу для работы нужны бумажные полотенца. Картонно-бумажный комбинат доставил нам большую партию такой продукции в прошлом году. Запасов хватило на год.

И это при том, что мы распределили бумажные изделия между нашими 10 амбулаториями в селах Обуховского района. Сейчас от предприятия получили новую партию санитарно-гигиенических изделий и рассчитываем, что этого хватит нам по меньшей мере на полгода.

Из-за постоянных перебоев с водоснабжением наше медицинское учреждение нуждалось в емкости для хранения технической воды. Комбинат передал такую тару объемом в тысячу литров для наших амбулаторий.

Эта помощь очень своевременна и необходима. Но должен заметить, что Киевский УПК поддерживает наше заведение регулярно долгие годы, — отмечает директор Обуховского городского центра первичной медико-санитарной помощи Оксана Фетисенко.

Помощь Киевского УПК медикам не ограничивается снабжением продукции собственного производства.

Специалистам комбината даже приходилось изготавливать инструментарий для сращивания переломанных костей для одной из больниц.

Из-за вооруженной агрессии врага многие медицинские учреждения в Украине сегодня полностью разрушены или имеют повреждения разной степени, однако количество пациентов наоборот растет.

Поэтому так важно, чтобы те, кто спасает жизнь и здоровье, были обеспечены всем необходимым.

Напомним, ранее мы рассказывали историю несокрушимых медиков в Николаеве.