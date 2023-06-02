Магия стопы: что делать, чтобы не было плоскостопия

Здоровая стопа — залог здоровой осанки. Известно, что из-за проблем со стопами в дальнейшем возникают перекосы во всем теле, могут появляться болевые ощущения во время походки и напряжение в мышцах и т.д.
Одной из самых частых деформаций стоп является плоскостопие. Оно возникает, когда у человека опущен один или оба свода, которые выполняют амортизацию во время ходьбы и помогают удерживать равновесие.
А что делать, чтобы не было плоскостопия, рассказали в Национальной службе здравоохранения Англии NHS.
Прежде чем определить, что делать, чтобы избавиться от плоскостопия, следует определить, есть ли оно вообще.
Чтобы определить, есть ли у тебя плоскостопие, следует поставить ногу на пол. Если внутренняя часть стопы будет ровно стоять на земле, не образуя арки — это верный признак плоскостопия.
Плоскостопие прямо не влияет на жизнь, с ним вполне можно жить, однако в дальнейшем это может спровоцировать проблемы с осанкой, боли в спине, суставах и т.д.
Симптомы плоскостопия:
Плоскостопие не требует медикаментозного или хирургического вмешательства. Чтобы не было плоскостопия, следует уделять внимание своим ножкам и делать профилактику:
А как правильно измерить размер обуви и стопы, мы рассказывали раньше.
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