Магия стопы: что делать, чтобы не было плоскостопия

Здоровая стопа — залог здоровой осанки. Известно, что из-за проблем со стопами в дальнейшем возникают перекосы во всем теле, могут появляться болевые ощущения во время походки и напряжение в мышцах и т.д.

Одной из самых частых деформаций стоп является плоскостопие. Оно возникает, когда у человека опущен один или оба свода, которые выполняют амортизацию во время ходьбы и помогают удерживать равновесие.

А что делать, чтобы не было плоскостопия, рассказали в Национальной службе здравоохранения Англии NHS.

Как определить, есть ли плоскостопие

Прежде чем определить, что делать, чтобы избавиться от плоскостопия, следует определить, есть ли оно вообще.

Чтобы определить, есть ли у тебя плоскостопие, следует поставить ногу на пол. Если внутренняя часть стопы будет ровно стоять на земле, не образуя арки — это верный признак плоскостопия.

Плоскостопие прямо не влияет на жизнь, с ним вполне можно жить, однако в дальнейшем это может спровоцировать проблемы с осанкой, боли в спине, суставах и т.д.

Симптомы плоскостопия:

при ходьбе быстро устают ноги;

боли в стопах: на верхушке свода и пяточном холме;

ощущение напряженности в икрах;

боль в голени, пояснице, под коленями, которая усиливается во время ходьбы;

появляются натоптыши, часто у основания большого пальца;

стопы становятся шире и часто набухают;

часто получаешь травмы ног или лодыжки;

проблемы с ходьбой или равновесием.

Что делать, чтобы не было плоскостопия: профилактика

Плоскостопие не требует медикаментозного или хирургического вмешательства. Чтобы не было плоскостопия, следует уделять внимание своим ножкам и делать профилактику:

Носить правильную обувь. Часто мы выбираем тесную, малую или просто неудобную обувь, что делает жизнь не только некомфортной, но и болезненной. А в перспективе неудобная обувь деформирует стопу. Использовать стельки для обуви для поддержания ног. Если стопа не принимает нужную форму самостоятельно, ей могут помочь специальные анатомические стельки. Делать растяжку стопы и упражнения. Упражнения для поднятия свода стопы и ее правильного переката при ходьбе позволят правильно распределять нагрузку.

А как правильно измерить размер обуви и стопы, мы рассказывали раньше.

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