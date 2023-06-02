Здоров'я та краса

Магія стопи: що робити, щоб не було плоскостопості

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 02 Червня 2023, 13:30
Плоскостопість
Фото: Pexels

Більше новин
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Де загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги в Україні в реальному часі
картопля фрі вдома
Хрумка і золотиста! Як приготувати картоплю фрі — рецепти на сковороді чи в духовці
Найкращі університети України: рейтинг 2023
Якщо не знаєш, який університет вибрати: рейтинг найкращих вишів України 2023
Ситуація на Донеччині
Ворогу залишилось недовго: військові про ситуацію на Донеччині
Дивитись більше

Матеріали по темі

Як зупинити кров зноса
Почалася кровотеча з носа? Як зупинити та які причини її появи
В Україні заборонять продаж ртутних термометрів — чому
Продаж і використання ртутних термометрів в Україні заборонять — коли і чому
спорт
Зі спортом на ти: як підготувати спину, суглоби та серце до навантажень спортом
алергія на метали
Алергія на метали: чому слід бути обережним з брекетами та коштовним камінням

Відео
0:02:58
Ситуація на Донеччині

Ворогу залишилось недовго: військові про ситуацію на Донеччині
0:03:55
компенсація
Тато загинув ще до її народження, тому дитина без права на виплати: все про тонкощі закону
0:05:03
Укриття у Києві
До контролю буде залучена громадськість! Як розв’язують проблему із зачиненими укриттями у Києві
0:03:38
Суддя Андрій Тандир збив нацгвардійця: деталі аварії та запобіжний захід
Збив на смерть того, хто захищав спокій киян: як триває слідство справи судді Андрія Тандира
0:04:50
село Петрушки після окупації
Розстріляні росіянами автівки й досі стоять тут! Історія села на Київщині, яке стало свідком гарячих боїв
Карта бойових дій в Україні
Військова техніка окупантів у соборі? Карта бойових дій в Україні 2 червня в режимі онлайн
0:05:16
Реабілітаційний центр RECOVERY
Крок за кроком і заново буде ходити! Якісна реабілітаційна допомога у вінницькому центрі RECOVERY
0:00:52
Скільки дітей загинуло
Їх вже ніхто не поверне батькам… Скільки дітей загинуло в Україні після початку повномасштабної війни
0:05:12
Удар по медзакладу Дніпра: історії поранених
Подумки вже прощалися з рідними: поранені про перші хвилини після удару по лікарні Дніпра
0:04:08
Волонтери із Вроцлава плетуть кікімори
Від окопних свічок до захисних костюмів! Волонтери з Польщі невпинно допомагають українським військовим
Більше відео
картопля фрі вдома
Читати далі
Хрумка і золотиста! Як приготувати картоплю фрі — рецепти на сковороді чи в духовці
Булочки з маком: корисний рецепт від Наталії Татарінцевої
Читати далі
Булочки з маком, які радить чемпіонка світу з pole dance — рецепт випічки від Наталії Татарінцевої

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь