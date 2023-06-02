Магія стопи: що робити, щоб не було плоскостопості

Здорова стопа — запорука здорової постави. Відомо, що через проблеми зі стопами надалі виникають перекоси у всьому тілі, можуть з’являтися больові відчуття під час ходи й напруга в м’язах тощо.

Однією з найчастіших деформацій стоп є плоскостопість. Вона виникає, коли у людини опущені одне або обидва склепіння, які виконують амортизацію під час ходьби й допомагають утримувати рівновагу.

А що робити, щоб не було плоскостопості, розповіли в Національній службі охорони здоров’я Англії NHS.

Як визначити, чи є плоскостопість

Перш ніж визначити, що робити, щоб позбутися плоскостопості, слід зрозуміти, чи вона взагалі є.

Щоб визначити, чи є в тебе плоскостопість, слід поставити ногу на підлогу. Якщо внутрішня частина стопи буде рівно стояти на землі, не утворюючи арки — це ознака плоскостопості.

Плоскостопість прямо не впливає на життя, з нею цілком можна жити, однак надалі це може спровокувати проблеми з поставою, болі в спині, суглобах тощо.

Симптоми плоскостопості:

під час ходьби швидко втомлюються ноги;

біль у стопах: на верхівці склепіння та п’ятковому горбі;

відчуття напруженості в литках;

біль у гомілках, попереку, під колінами, який посилюється під час ходьби;

з’являються натоптні, часто біля основи великого пальця;

стопи стають ширшими та часто набрякають;

часто отримуєш травми ніг або щиколотки;

проблеми з ходьбою або рівновагою.

Що робити, щоб не було плоскостопості

Плоскостопість не потребує медикаментозного чи хірургічного втручання. Щоб не було плоскостопості, слід приділяти увагу своїм ніжкам й робити профілактику:

Носити правильне взуття. Часто ми обираємо тісне, мале або просто незручне взуття, що робить життя не лише некомфортним, а й болісним. А в перспективі незручне взуття деформує стопу. Використовувати устілки для взуття для підтримки ніг. Якщо стопа не набуває потрібної форми самостійно, їй можуть допомогти спеціальні анатомічні устілки. Робити розтяжку стопи та вправи. Вправи для підняття склепіння стопи та її правильного перекату під час ходьби дозволять правильно розподіляти навантаження.

А як правильно виміряти розмір взуття й стопи, ми розповідали раніше.

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