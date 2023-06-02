Магія стопи: що робити, щоб не було плоскостопості

Здорова стопа — запорука здорової постави. Відомо, що через проблеми зі стопами надалі виникають перекоси у всьому тілі, можуть з’являтися больові відчуття під час ходи й напруга в м’язах тощо.
Однією з найчастіших деформацій стоп є плоскостопість. Вона виникає, коли у людини опущені одне або обидва склепіння, які виконують амортизацію під час ходьби й допомагають утримувати рівновагу.
А що робити, щоб не було плоскостопості, розповіли в Національній службі охорони здоров’я Англії NHS.
Перш ніж визначити, що робити, щоб позбутися плоскостопості, слід зрозуміти, чи вона взагалі є.
Щоб визначити, чи є в тебе плоскостопість, слід поставити ногу на підлогу. Якщо внутрішня частина стопи буде рівно стояти на землі, не утворюючи арки — це ознака плоскостопості.
Плоскостопість прямо не впливає на життя, з нею цілком можна жити, однак надалі це може спровокувати проблеми з поставою, болі в спині, суглобах тощо.
Симптоми плоскостопості:
Плоскостопість не потребує медикаментозного чи хірургічного втручання. Щоб не було плоскостопості, слід приділяти увагу своїм ніжкам й робити профілактику:
А як правильно виміряти розмір взуття й стопи, ми розповідали раніше.
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