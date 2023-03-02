Почему самолечение вредно? Больше чем одна причина

Все мы по крайней мере один раз в жизни слышали фразу Самолечение может быть вредным для вашего здоровья. Но, наверное, мы слышали ее настолько часто, что уже и перестали обращать внимание на смысл этого высказывания.

Сейчас тысячи людей скорее будут искать информацию о заболеваниях в интернете, чем запишутся к квалифицированному специалисту. Но на самом деле это может очень навредить здоровью.

О том, почему не нужно заниматься самолечением, рассказали в Министерстве здравоохранения Украины.

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Почему запрещено заниматься самолечением

Препарат, который ты самостоятельно выберешь и приобретешь в аптеке, может вызвать серьезные побочные реакции. И это может быть как легкое головокружение в голове или тошнота, так и необратимые или даже летальные последствия.

Также только врач может назначить тебе необходимую дозировку лекарств и проверить, совместимы ли они с теми препаратами, которые ты уже принимаешь.

Еще одной причиной запрета самолечения является приобретение устойчивости к лечению. То есть при следующем приеме одного и того же лекарственного средства его эффект постепенно будет снижаться или вовсе исчезнет.

Некорректное применение лекарственных средств из-за отсутствия специальных профессиональных навыков, например, введения инъекций, — рассказывают в Минздраве.

Следующая причина — аллергия. За последние годы в мире количество аллергиков только увеличивается. И аллергия на лекарственные препараты является довольно распространенной. Поэтому при самолечении существует возможность возникновения аллергической реакции и даже анафилактического шока.

В Минздраве рассказывают, что самолечение может быть малоэффективным. В результате запускается реальная проблема, которую ты не замечаешь, и заболевание переходит в хроническую форму.

В результате неправильного самостоятельно назначенного лечения возможно присоединение вторичных заболеваний.

Вышеперечисленные риски — это лишь их часть, которую ты сам(-а) и провоцируешь. И также стоит помнить, что назначать рецептурные препараты может только врач.

Назначение таких лекарств базируется на многих медицинских факторах и требует профессиональной оценки состояния здоровья, — отмечают в Минздраве.

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