Чому самолікування шкідливе? Більше ніж одна причина

Усі ми принаймні один раз у житті чули фразу Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров’я. Та, мабуть, ми чули її настільки часто, що вже й перестали звертати увагу на сенс цього вислову.

Зараз тисячі людей швидше шукатимуть інформацію про захворювання в інтернеті, ніж запишуться до кваліфікованого спеціаліста. Але насправді це може дуже нашкодити здоров’ю.

Про те, чому не потрібно займатися самолікуванням, розповіли у Міністерстві охорони здоров’я України.

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Чому заборонено займатися самолікуванням

Препарат, який ти самостійно обереш та придбаєш в аптеці, може викликати серйозні побічні реакції. І це може бути як легке запаморочення у голові чи нудота, так і незворотні чи навіть летальні наслідки.

Також лише лікар може призначити тобі необхідне дозування ліків та перевірити, чи сумісні вони з тими препаратами, які ти уже приймаєш.

Ще однією причиною заборони самолікування є набуття стійкості до лікування. Тобто при наступному прийомі того самого лікарського засобу його ефект поступово знижуватиметься або ж зовсім зникне.

Некоректне застосування лікарських засобів через відсутність спеціальних фахових навичок, наприклад, введення ін’єкцій, — розповідають у МОЗ.

Наступна причина — алергія. За останні роки у світі кількість алергіків лише збільшується. І алергія на лікарські препарати є доволі розповсюдженою. Тому при самолікуванні існує можливість виникнення алергічної реакції і навіть анафілактичного шоку.

У МОЗ розповідають, що самолікування може бути малоефективним. І як наслідок — задавнення реальної проблеми, яку ти не помічаєш, та перехід захворювання у хронічну форму.

Внаслідок неправильного самостійно призначеного лікування можливе приєднання вторинних захворювань.

Вищеперелічені ризики — це лише їх частина, яку ти сам і провокуєш. І також варто пам’ятати, що призначати рецептурні препарати може лише лікар.

Призначення таких ліків базується на багатьох медичних факторах та потребує професійної оцінки стану здоровʼя, — зазначають у МОЗ.

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