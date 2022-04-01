Поддержи независимую журналистику во время войны. Мы запустили донаты

С 24 февраля журналисты сайта Вікна-новини работают днем и ночью, из офисов, укрытий и под обстрелами, дома или за рубежом, чтобы каждый читатель получал достоверную и оперативную информацию о событиях в Украине и за ее пределами.

Также на сайте украинцы в военное время могут получать важные советы, которые могут спасти жизнь, и необходимую информацию для семей, детей, работы и безопасности.

В военное время журналисты работают круглосуточно, дежурят и создают на день большое количество статей, новостей и видео, публикуемых на трех площадках: сайт vikna.tv, Facebook и YouTube.

Они постоянно мониторят ситуацию в стране и находятся на связи со штатными журналистами, которые держат свой «фронт» на телемарафоне украинских новостей. Сайту также помогают небезразличные волонтеры.

Первое, что мы сделали, очнувшись от взрывов, убедились, что родные и коллеги на связи, и открыли ноутбуки. В голове была только одна задача – объяснить людям, что происходят, успокоиться и понять, как помочь, – рассказывает главный редактор сайта Валерия Малицкая.

Команда мобилизовалась мгновенно, и мы начали свой марафон, но длился он не 42,195 км, а несколько суток без сна и километры текстов.

С нами сразу связались волонтеры, практиканты, бывшие коллеги и просто небезразличные люди – все были готовы помогать, потому что информации было очень много.

Ее нужно было отфильтровать, проверить и обработать, чтобы каждый украинец знал правдивые и проверенные сведения, чтобы не дать пропаганде даже забросить свой крючок в наше информпространство. Мы победим! Вместе!

Почему нам это необходимо

В довоенное время интернет-департамент получал доход с прямой и нативной рекламы, позволяющих полностью покрывать затраты редакции для информирования аудитории в диджитал-среде.

— Сейчас 24/7 мы продолжаем работать на информационном фронте войны, тщательно проверяем факты, развенчиваем фейки и просим поддержать команду сайта финансово, чтобы мы могли бесперебойно работать для всех, кто хочет читать проверенные новости, – комментирует директор департамента интернет-проектов Starlight News Ольга Тыщук.

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