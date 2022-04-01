Підтримай незалежну журналістику у час війни. Ми запустили донати

З 24 лютого журналісти Вікна-новини працюють вдень та вночі, з офісів, укриттів та під обстрілами, вдома чи за кордоном, аби кожен читач отримував достовірну та оперативну інформацію про події в Україні та за її межами.

Також на сайті українці у воєнний час мають змогу отримувати важливі поради, що можуть врятувати життя, та необхідну інформацію для сімей, дітей, роботи та власної безпеки.

У воєнний час журналісти працюють цілодобово, мають чергування та створюють на день велику кількість статей, новин та відео, що публікуються на трьох майданчиках: сайт vikna.tv, Facebook та YouTube.

Вони постійно моніторять ситуацію у країні та перебувають на зв’язку зі штатними журналістами, які наразі тримають свій «фронт» на телемарафоні українських новин. Сайту також допомагають небайдужі волонтери.

Перше, що ми зробили, прокинувшись від вибухів – впевнились, що рідні й колеги на зв’язку, і відкрили ноутбуки. В голові було лише одне завдання – пояснити людям, що відбувається, заспокоїтись і зрозуміти, як допомогти, – розповідає головна редакторка сайту Валерія Маліцька.

Команда мобілізувалася миттєво, і ми розпочали свій марафон, але тривав він не 42,195 км, а кілька діб без сну і кілометри текстів.

З нами одразу зв’язалися волонтери, практиканти, колишні колеги та просто небайдужі люди – усі були готові допомагати, бо інформації було надзвичайно багато.

Її треба було відфільтрувати, перевірити й обробити, щоб кожен українець знав правдиві й перевірені відомості, щоб не дати пропаганді навіть закинути свій гачок у наш інформпростір. Ми переможемо! Разом!

Чому нам це важливо

У довоєнний час інтернет-департамент отримував дохід з прямої та нативної реклами, які дозволяли повністю покривати затрати редакції для інформування аудиторії в диджитал-середовищі.

– Наразі 24/7 ми продовжуємо працювати на інформаційному фронті війни, ретельно перевіряємо факти, розвінчуємо фейки й просимо підтримати команду сайту фінансово, щоб ми мали змогу безперебійно працювати для усіх, хто хоче читати перевірені новини, – коментує директорка департаменту інтернет-проектів Starlight News Ольга Тищук.

Своєчасна та перевірена інформація – це зброя. Допоможіть Вікна-новини добровільним внеском, щоб незалежні журналісти могли й надалі боротися на інформаційному фронті.

Підтримати будь-яким благодійним внеском можна тут – https://vikna.tv/donate/.