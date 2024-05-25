Подкормка кукурузы по листу: эффективные методы для хорошего урожая

Одной из ключевых составляющих успешного выращивания кукурузы является ее подкормка. Рекомендуется применять комплексную подкормку, которая включает как макро-, так и микроэлементы.

Читай о листовой подкормке кукурузы карбамидом, его преимуществах и рекомендациях по применению — в материале.

Для кукурузы очень важен азот, фосфор, цинк, калий, бор, а также марганец и другие микроэлементы.

Подкормка кукурузы по листу карбамидом

Был проведен опыт по внесению карбамида по листу в фазу 7-8 листьев. Сделаны следующие выводы:

Прибавка урожайности от внесения карбамида по листку отмечена при любых нормах: чем больше норма, тем выше урожайность. Влияние подкормки влияет на структурные показатели. С увеличением нормы удобрений количество зерна из кочана увеличивается, однако повышения массы на 1000 зерен при этом не происходит.

Рекомендуется вносить карбамид по листу в фазу 7-8 листьев с нормой 20 кг/га, особенно если уменьшается общее количество азотных удобрений под основную обработку почвы.

Подкормка кукурузы по листу

Когда появляется 6-й лист кукурузы, необходимо обеспечить достаточным количеством доступных питательных веществ, в частности азотом. Именно в этот период листья интенсивно поднимаются, формируется ствол и этот процесс длится до конца цветения. Дефицит азота для кукурузы приводит к уменьшению количества плодородных завязей на стволе. Если внести его позже, влияния на урожай не будет.

Следует отметить, что нужно учитывать плодородие почвы, ведь плодородные почвы нуждаются в меньших дозах азота.

Большое влияние на количество внесения удобрений оказывают предшественники и обогащение поля навозом осенью. Например, при таком предшественнике как зерно, количество внесенного азота может быть ниже.

Кукуруза будет лучше усваивать удобрения, если они будут максимально доступны для корневой системы. Поэтому гранулы удобрений должны растворяться, а раствор проникать на глубину до 35 см. Следует учитывать влажность почвы, потому, что вносить удобрения в сухую землю нет смысла.

Листовая подкормка кукурузы

В фазе 9-го листа до смыкания рядов нужно выполнить вторую продуктивную листовую подкормку азотом, магнием, серой, бором, медью, молибденом и большим количеством цинка и марганца.

Для второго периода характерно интенсивное развитие кукурузы. На этой фазе растения потребляют большое количество питательных веществ: азот и фосфор — 50% от общего, калий — 70% от максимального накопления. Кукуруза может испытывать потребность в цинке.

Заметим, что гибриды кукурузы с разной спелостью неодинаково реагируют на уровень питания. Лучше усваивают питательные вещества позднеспелые гибриды, среднеспелые больше нуждаются в азотном питании, а раннеспелые — активнее усваивают калий на начальных этапах развития. Стоит отметить, что кроме листовой подкормки важна также предпосевная обработка семян микроэлементами, она обеспечивает лучшие всходы культуры и развитие корневой системы.

Подкормка кукурузы по листу: видео

Читай наши материалы, применяй знания на практике и получай хороший урожай кукурузы.

А для тех, кто задает себе вопрос, как приготовить дрожжевое удобрение для рассады — наш материал о шагах его приготовления.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.