Подкормка кукурузы по листу: эффективные методы для хорошего урожая

Одной из ключевых составляющих успешного выращивания кукурузы является ее подкормка. Рекомендуется применять комплексную подкормку, которая включает как макро-, так и микроэлементы.
Читай о листовой подкормке кукурузы карбамидом, его преимуществах и рекомендациях по применению — в материале.
Для кукурузы очень важен азот, фосфор, цинк, калий, бор, а также марганец и другие микроэлементы.
Был проведен опыт по внесению карбамида по листу в фазу 7-8 листьев. Сделаны следующие выводы:
Рекомендуется вносить карбамид по листу в фазу 7-8 листьев с нормой 20 кг/га, особенно если уменьшается общее количество азотных удобрений под основную обработку почвы.
Рекомендуется вносить карбамид по листу в фазу 7-8 листьев с нормой 20 кг/га, особенно если уменьшается общее количество азотных удобрений под основную обработку почвы.
В фазе 9-го листа до смыкания рядов нужно выполнить вторую продуктивную листовую подкормку азотом, магнием, серой, бором, медью, молибденом и большим количеством цинка и марганца.
Для второго периода характерно интенсивное развитие кукурузы. На этой фазе растения потребляют большое количество питательных веществ: азот и фосфор — 50% от общего, калий — 70% от максимального накопления. Кукуруза может испытывать потребность в цинке.
Заметим, что гибриды кукурузы с разной спелостью неодинаково реагируют на уровень питания. Лучше усваивают питательные вещества позднеспелые гибриды, среднеспелые больше нуждаются в азотном питании, а раннеспелые — активнее усваивают калий на начальных этапах развития. Стоит отметить, что кроме листовой подкормки важна также предпосевная обработка семян микроэлементами, она обеспечивает лучшие всходы культуры и развитие корневой системы.
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