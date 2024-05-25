Підживлення кукурудзи по листу: ефективні методи для хорошого урожаю

Підживлення кукурудзи є однією з ключових складових успішного вирощування цієї культури. Рекомендується застосовувати комплексне підживлення, яке включає як макро-, так і мікроелементи.
Читай про листкове підживлення кукурудзи карбамідом, його переваги та рекомендації щодо застосування — у матеріалі.
Для кукурудзи дуже важливі елементи, такі як азот, фосфор, калій, а також бор, цинк, марганець та інші мікроелементи.
Був проведений дослід із внесення карбаміду по листку у фазу 7-8 листків. Зроблено наступні висновки:
Рекомендовано вносити карбамід по листу у фазу 7-8 листків з нормою 20 кг/га, особливо, якщо зменшується загальна кількість азотних добрив під основний обробіток ґрунту.
Рекомендовано вносити карбамід по листу у фазу 7-8 листків з нормою 20 кг/га, особливо, якщо зменшується загальна кількість азотних добрив під основний обробіток ґрунту.
У фазі 9-го листка до змикання рядків потрібно виконати друге продуктивне листкове підживлення азотом, магнієм, сіркою, бором, міддю, молібденом та великою кількістю цинку і марганцю.
Для другого періоду характерно інтенсивний розвиток кукурудзи. На цій фазі рослини споживають велику кількість поживних речовин: азот і фосфор – 50% від загального, калій – 70% від максимального накопичення. Кукурудза може відчувати потребу в цинку. Через брак даного мікроелемента в рослинах вміст триптофану та білка зменшується.
Слід пам’ятати, що гібриди кукурудзи з різною стиглістю неоднаково реагують на рівень харчування. Краще засвоюють поживні речовини пізньостиглі гібриди, середньостиглі більше потребують азотного харчування, а ранньостиглі — активніше засвоюють калій на початкових етапах розвитку. Варто відзначити, що крім листкового підживлення важлива також передпосівна обробка насіння мікроелементами, вона забезпечує кращі сходи культури та розвиток кореневої системи.
Читай наші матеріали, застосовуй знання на практиці та отримуй хороший урожай кукурудзи.
А для тих, хто ставить собі питання, як приготувати дріжджове добриво для розсади — наш матеріал про кроки його приготування.
А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.