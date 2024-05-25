Підживлення кукурудзи по листу: ефективні методи для хорошого урожаю

Підживлення кукурудзи є однією з ключових складових успішного вирощування цієї культури. Рекомендується застосовувати комплексне підживлення, яке включає як макро-, так і мікроелементи.

Читай про листкове підживлення кукурудзи карбамідом, його переваги та рекомендації щодо застосування — у матеріалі.

Для кукурудзи дуже важливі елементи, такі як азот, фосфор, калій, а також бор, цинк, марганець та інші мікроелементи.

Підживлення кукурудзи по листу карбамідом

Був проведений дослід із внесення карбаміду по листку у фазу 7-8 листків. Зроблено наступні висновки:

Прибавку врожайності від внесення карбаміду по листку відмічено при будь-яких нормах: чим більша норма, тим вища врожайність. Вплив підживлення відмічено на структурні показники, тобто, кількість зерна з качана зі збільшенням норми добрива збільшується, однак підвищення маси 1000 зерен при цьому не відбувається.

Рекомендовано вносити карбамід по листу у фазу 7-8 листків з нормою 20 кг/га, особливо, якщо зменшується загальна кількість азотних добрив під основний обробіток ґрунту.

Підживлення кукурудзи по листу

Коли появляється 6-й листок кукурудзу треба забезпечити достатньою кількістю доступних поживних речовин, зокрема азотом. Саме в цей період листя інтенсивно підійматися, формується стовбур і цей процес триває до кінця цвітіння. Адже тимчасовий дефіцит азоту для кукурудзи призводить до зменшення кількості родючих квіток на стовбурі. Пізніше його внесення вже не впливатиме на урожай.

При цьому потрібно зважати на родючість ґрунту, адже родючі ґрунти потребують менших доз азоту.

Великий вплив мають листкові попередники та збагачення поля гноєм восени. При такому попереднику, як збіжжя, вміст азоту може бути нижчим.

Рослини краще споживатимуть добрива, якщо вони будуть максимально доступними для кореневої системи. Тому гранули добрив повинні розчинитись, а розчин проникати на глибину до 35 см. Тому слід враховувати стан зволоженості ґрунтів, адже вносити добрива в суху землю немає сенсу.

Листкове підживлення кукурудзи

У фазі 9-го листка до змикання рядків потрібно виконати друге продуктивне листкове підживлення азотом, магнієм, сіркою, бором, міддю, молібденом та великою кількістю цинку і марганцю.

Для другого періоду характерно інтенсивний розвиток кукурудзи. На цій фазі рослини споживають велику кількість поживних речовин: азот і фосфор – 50% від загального, калій – 70% від максимального накопичення. Кукурудза може відчувати потребу в цинку. Через брак даного мікроелемента в рослинах вміст триптофану та білка зменшується.

Слід пам’ятати, що гібриди кукурудзи з різною стиглістю неоднаково реагують на рівень харчування. Краще засвоюють поживні речовини пізньостиглі гібриди, середньостиглі більше потребують азотного харчування, а ранньостиглі — активніше засвоюють калій на початкових етапах розвитку. Варто відзначити, що крім листкового підживлення важлива також передпосівна обробка насіння мікроелементами, вона забезпечує кращі сходи культури та розвиток кореневої системи.

Підживлення кукурудзи по листу: відео

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