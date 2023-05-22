Любят фрукты, мел и зелень: чем кормить улиток и каким должен быть их рацион

Если у тебя появился домашний любимец, корм для которого приходится выискивать в разных зоомагазинах — не беда! Улитки питаются простыми и доступными продуктами, которые точно найдутся у тебя дома. Читай в нашем материале, чем кормить улиток и какой должна быть основа их рациона.

Чем кормить улиток: основа рациона

В сезон фруктов, зелени и овощей кормить улиток нужно тыквой, арбузами, дынями. Из овощей давать улиткам можно морковь, свеклу, помидоры, огурцы, кабачки, зелень. Больше всего им нравятся фрукты — яблоки, груши и сливы.

Давать можно и авокадо, виноград, бананы, клубнику и даже манго. На улице можно собрать для улиток подорожник, крапиву и одуванчики. А если у тебя есть огород, ботву моркови и свеклы не выбрасывай, а поделись с любимцами.

В зимний сезон, когда овощи и фрукты могут быть с нитратами, можно перемалывать в кофемолке или в блендере корм для морских свинок. Фрукты и овощи нужно перебивать в пюре или нарезать маленькими кусочками.

Улитки нуждаются в большом количестве кальция в рационе, чтобы иметь здоровую ракушку. Источником кальция может быть кормовой мел, учитывай, что мел, который продают для грызунов, использовать нельзя.

Кальций также содержится в скорлупе куриных яиц. Ее можно измельчать и давать улиткам, однако сами яйца категорически не давай животному. Кальциевые продукты должны содержаться в половине рациона улитки.

Чтобы улитка получала достаточное количество белков, можно давать маленький замороженный кусочек курицы или корм для рыб гамарус. Белков хватит в рационе, если давать их раз в неделю.

Что нельзя давать улиткам: список запрещенных продуктов

Улиткам нельзя давать следующие продукты:

соль и продукты с содержанием соли;

специи;

яйца;

макароны;

картофель;

жареные продукты;

копчености;

острая еда;

кислая еда;

сладости.

Если взрослая улитка не ест два дня — это норма. Они едят ночью или вечером, раз в два-три дня. Молодые улитки должны иметь доступ к еде постоянно.

Раньше мы рассказывали, чем можно кормить лебедей и уток.

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