Полюбляють фрукти, крейду та зелень: чим годувати равликів та яким має бути їх раціон

Якщо в тебе з’явився домашній улюбленець, корм для якого доводиться вишукувати в різних зоомагазинах — не біда! Равлики харчуються простими та доступними продуктами, які точно знайдуться в тебе вдома. Читай у нашому матеріалі, чим годувати равликів та якою має бути основа їх раціону.

Чим годувати равликів: основа раціону

У сезон фруктів, зелені та овочів годувати равликів потрібно гарбузом, кавунами, динями. З овочів давати равликам можна моркву, буряк, помідори, огірки, кабачки, зелень. Найбільше їм подобаються фрукти — яблука, груші та сливи.

Давати можна і авокадо, виноград, банани, полуницю і навіть манго. На вулиці можна зібрати для равликів подорожник, кропиву та кульбабки. А якщо в тебе є город, бадилля моркви та буряка не викидай, а поділися з улюбленцями.

У зимовий сезон, коли овочі та фрукти можуть бути з нітратами, можна перемелювати в кавомолці або блендері корм для морських свинок. Фрукти та овочі слід перебивати в пюре або нарізати маленькими шматочками.

Равлики потребують багато кальцію в раціоні, щоб мати здорову мушлю. Джерелом кальцію може бути кормова крейда, зваж на те, що крейду, яку продають для гризунів, використовувати не можна.

Кальцій також міститься в шкаралупі курячих яєць. Її можна подрібнювати та давати равликам, однак самі яйця категорично не давай тварині. Кальцієві продукти повинні міститися в половині раціону равлика.

Щоб равлик отримував достатню кількість білків, можна давати маленький заморожений шматочок курятини або корм для риб гамарус. Білків вистачить в раціоні, якщо давати їх раз на тиждень.

Що не можна давати равликам: перелік заборонених продуктів

Равликам не можна давати такі продукти:

сіль та продукти з вмістом солі;

спеції;

яйця;

макарони;

картопля;

смажені продукти;

копченості;

гостра їжа;

кисла їжа;

солодощі.

Якщо дорослий равлик не їсть два дні — це норма. Вони їдять уночі або ввечері, раз на два-три дні. Молоді равлики повинні мати доступ до їжі постійно.

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