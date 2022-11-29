Для тепла, здоровья и быта — что подарить бабушке на Новый год

В период новогодних праздников хочется всем подарить немного тепла и магии. Мы уже рассказывали, что можно подарить родителям на Новый год. Но есть люди, которые не меньше времени уделили нашему воспитанию.

Сегодня мы расскажем, что можно подарить бабушке на Новый год.

Подарки для тепла

Пожилые люди мерзнут больше, особенно если мало двигаются. Поэтому хорошим подарком для бабушки будет плед с рукавами, который можно удобно одеть. Так руки будут свободны, а тело в тепле — можно вязать, читать или делать что-то другое.

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Подари ей красивый теплый шерстяной свитер, в котором бабушка смогла бы не только согреться дома, но и сходить в гости.

Еще одним теплым подарком может стать махровый халат. Они теплые, длинные и красивые. Придают уют и комфорт. Уверены, что бабушка будет в восторге от такого подарка.

Подарки для здоровья

Пожилым людям нужно лучше следить за своим здоровьем. Пригодится увлажнитель воздуха, если у бабушки проблемы с дыханием. Также обязательно дома должен быть тонометр и пульсометр.

Если бабушка носит очки, ты можешь обновить их дизайн. Приобрести красивую стильную оправу и футляр.

Подарки для быта

Наверное, все бабушки любят пить чай. Ты можешь сделать этот ритуал более приятным и подарить красивую чашку с блюдцем.

Также можно подарить бабушке формы для печенья и другой выпечки, тогда она с еще большим удовольствием будет радовать детей и внуков чем-нибудь сладеньким.

Если она любит смотреть кулинарные шоу, подари книгу рецептов ее любимого повара. Ей непременно захочется что-нибудь приготовить.

Хорошим подарком может стать радио на батарейках. Не всегда есть время смотреть телевизор, особенно когда занимаешься делами. Так бабушка сможет слушать новости или какую-нибудь передачу по радио и, например, готовить кушать.

Еще может пригодиться ночник, лучше на батарейках. Тогда ночью будет легче найти выключатель и не так страшно спать самой в доме.

По такому принципу можно купить и гирлянду. А также не забывай, что этой зимой полезными будут термосы, свечи, фонарики на батарейках и многое другое, что может пригодиться при отключении электроэнергии.

Во время новогодних праздников мы много дарим и получаем, но иногда заканчиваются креативные идеи. Ранее мы рассказывали, что подарить коллеге на Новый год.

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