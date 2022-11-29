Для тепла, здоров’я та побуту — що подарувати бабусі на Новий рік

У період новорічних свят хочеться усім подарувати трохи тепла та магії. Ми вже розповідали, що можна подарувати батькам на Новий рік. Але є люди, які не менше часу присвятили нашому вихованню.

Сьогодні ми розповімо, що можна подарувати бабусі на Новий рік.

Подарунки для тепла

Літні люди мерзнуть більше, особливо якщо мало рухаються. Тому хорошим подарунком для бабусі буде плед з рукавами, який можна зручно одягнути. Так руки будуть вільні, а тіло в теплі — можна в’язати, читати чи робити щось інше.

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Подаруй їй красивий теплий шерстяний светр, у якому бабуся змогла б не тільки зігрітися вдома, а й сходити в гості.

Іншим теплим подарунком може стати махровий халат. Вони теплі, довгі та красиві. Додають затишку та комфорту. Впевнені, що бабуся буде у захваті від такого подарунка.

Подарунки для здоров’я

Літнім людям треба краще слідкувати за своїм здоров’ям. У пригоді стане зволожувач повітря, якщо у бабусі проблеми з диханням. Також неодмінно вдома має бути тонометр та пульсометр.

Якщо бабуся носить окуляри, ти можеш оновити їх дизайн. Придбати їй красиву стильну оправу та футляр.

Подарунки для побуту

Напевно, усі бабусі люблять пити чай. Ти можеш зробити цей ритуал приємнішим та подарувати красиву чашку з блюдцем.

Також можна подарувати бабусі форми для печива та випікання. Тоді вона з ще більшим задоволенням тішитиме дітей та онуків чимось солоденьким.

Якщо вона любить дивитися кулінарні шоу, подаруй книгу рецептів її улюбленого кухаря. Їй неодмінно захочеться щось приготувати.

Хорошим подарунком може стати радіо на батарейках. Не завжди є час дивитися телевізор, особливо коли займаєшся справами. Так бабуся зможе слухати новини чи передачу по радіо й, наприклад, готувати їсти.

Ще у пригоді може стати нічник, краще на батарейках. Тоді вночі легше буде знайти вимикач і не так страшно спати самій у будинку.

За таким принципом можна купити й гірлянду. А також не забувай, що цієї зими корисними будуть термоси, свічки, ліхтарики на батарейках та багато іншого, що може стати у пригоді під час відключення електроенергії.

Під час новорічних свят ми багато даруємо та отримуємо, але інколи закінчуються креативні ідеї. Раніше ми розповідали, що подарувати колезі на Новий рік.

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