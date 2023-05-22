Пять фильмов на вечер от Елены-Кристины Лебедь! Подборка качественного кино на любой вкус

Что посмотреть? — вечный вопрос. За советом по выбору фильма или сериала мы пишем друзьям, обращаемся к рейтингам на всевозможных сайтах в интернете. Но даже такие материалы не всегда вызывают доверие и восторг: нам ведь нужна рекомендация от тех, кого знаем. А как насчет подборки от звезды?

Ведущая программы Аферисты в сетях на Новом канале Елена-Кристина Лебедь поделилась фильмами, которые особенно поразили ее. Так что лови пять кинокартин от украинской ведущей!

Что посмотреть вечером: подборка от Елены-Кристины Лебедь

Ведущая Аферистов в сетях из всех недавно просмотренных фильмов выделила пять лучших. Среди них как украинские, так и иностранные.

Украинская комедия Люксембург, Люксембург

— На первом месте, просто десять из десяти, — делится телеведущая. — Ради этого фильма я даже инициировала бы украинский Оскар! И этот фильм мог собрать вагон наград по всем номинациям. Я уверена, шутки героев скоро растянут на цитаты, — говорит Елена-Кристина Лебедь.

Триллер от Netflix Меню

— На втором месте фильм, который начинается так легко и красиво, а затем изысканный триллер. Действительно изысканный!

Точно девять баллов из десяти, — рассказывает Елена-Кристина.

Сидишь в шоке от каждого нового поворота. Триллер, захватывающий как бультерьер, и не отпускающий до финальных титров. У меня даже рагу сгорело в духовке, — смеется ведущая.

Экшн-детектив от Netflix Стеклянная луковица

— Этот фильм я бы назвала триллером года! И Дэниел Крейг — просто невероятный. Поставила бы точно за это кино восемь из десяти, — говорит Лебедь.

Ведущая отмечает, что получить удовольствие можно не только от непредсказуемости сюжета, но и от ироничности фильма.

Триллер от Netflix Виновный

Виновный у Елены-Кристины делит место со Стеклянной луковицей, ведь также имеет восемь баллов от ведущей.

Этот фильм заставит на финале искать свою челюсть. Поверьте мне! — говорит знаменитость.

Еще и главный герой — красавчик Джейк Джилленхол. Скажу так: это фильм с самым неожиданным финалом.

Криминальный триллер В прямом эфире

— Этот фильм просто рекордсмен по шоковым поворотам. Я раз семь подпрыгивала от неожиданных моментов! — признается Елена-Кристина Лебедь.

Мел Гибсон — крут, сыграл блестяще! Ну и главный сюрприз это, конечно, финал. Думаю, тоже восемь из десяти!

Но если эти фильмы не станут для тебя новинкой, тогда рекомендуем вспомнить классику, имеющую самый высокий рейтинг. От вечной свободы к драматическим дилеммам — список ищи в нашем материале.

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