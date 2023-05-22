П’ять фільмів на вечір від Олени-Крістіни Лебідь! Підбірка якісного кіно на будь-який смак

Що подивитися? — вічне питання. За порадою стосовно фільму чи серіалу ми пишемо друзям, звертаємося до рейтингів на всіляких сайтах в інтернеті. Але навіть такі матеріали не завжди викликають довіру та захват: адже нам потрібна рекомендація від тих, кого знаємо. А як щодо добірки від зірки?

Ведуча проекту Аферисти в сітях на Новому каналі Олена-Крістіна Лебідь поділилась фільмами, які особливо вразили її. Тож лови п’ять кінокартин від української ведучої!

Що подивитися ввечері: добірка від Олени-Крістіни Лебідь

Ведуча Аферистів в сітях з усіх нещодавно переглянутих фільмів виокремила п’ять найкращих. Серед них — як українські, так й іноземні.

Українська комедія Люксембург, Люксембург

— На першому місці, просто десять з десяти, — ділиться телеведуча. — Заради цього фільму я б навіть ініціювала український Оскар! І цей фільм міг зібрати вагон нагород у всіх номінаціях. Я впевнена, жарти героїв скоро розтягнуть на цитати, — каже Олена-Крістіна Лебідь.

Трилер від Netflix Меню

— На другому місці фільм, який починається так легко і красиво, а потім — вишуканий трилер. Справді вишуканий!

Точно дев’ять балів з десяти, — розповідає Олена-Крістіна.

Сидиш у шоку від кожного нового повороту. Трилер, який захоплює як бультер’єр, і не відпускає до фінальних титрів. У мене навіть рагу згоріло в духовці, — сміється ведуча.

Екшн-детектив від Netflix Скляна цибуля

— Цей фільм я б назвала трилером року! І Денієл Крейг — просто неймовірний. Поставила б точно за це кіно вісім з десяти, — говорить Лебідь.

Ведуча зазначає, що отримати задоволення тут можна не лише від непередбачуваності сюжету, а й від іронічності фільму.

Трилер від Netflix Винний

Винний в Олени-Крістіни ділить місце зі Скляною цибулею, адже також має вісім балів від ведучої.

Цей фільм примусить на фіналі шукати свою щелепу. Повірте мені! — каже знаменитість.

Ще й головний герой — красунчик Джейк Джилленхол. Скажу так: це фільм з найнеочікуванішим фіналом.

Кримінальний трилер У прямому ефірі

— Цей фільм — просто рекордсмен за шоковими поворотами. Я разів сім підскакувала від неочікуваних моментів! — зізнається Олена-Крістіна Лебідь.

Мел Гібсон — крутий, зіграв блискуче! Ну, і головний сюрприз це, звісно, фінал. Думаю, теж вісім з десяти!

Та якщо ці фільми не стануть для тебе новинкою, тоді радимо згадати класику, що має найвищий рейтинг. Від вічної свободи до драматичних дилем — список шукай у нашому матеріалі.

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