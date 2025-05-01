Цитаты про май: красивые, мотивационные и смешные выражения об этом месяце

Фото Pexels Май — наверное, самый поэтический месяц года. Он вдохновляет многих людей на новые свершения. Природа цветет по полной, появляются первые плоды, поэтому самому хочется наверстывать все упущенное и жить прекрасную жизнь. Чтобы выразить свою любовь к этому месяцу, люди ищут цитаты про май. Мы собрали для тебя майские цитаты, которые ты можешь использовать в своих социальных сетях. Цитаты про май: красивые и романтические высказывания А скоро уже сирень, кофе на террасе, сухой асфальт и красивые закаты. *** Проблема в том, что ты — зима, а я — ребенок май. ***Май настал, пора снова быть счастливыми. *** Май — месяц, когда цветут цветы, и этот месяц посвящен мамам. Я люблю тебя мама, ты — цветок моего сада. *** Май — это когда земля улыбается. *** Настал май, когда каждое чувственное сердце начинает цвести. *** Цветы цветут в мае, и ты можешь. *** Май. Глава 5 из 12. *** Май больше других месяцев в году хочет, чтобы мы почувствовали себя живыми. *** Май есть май. И мы неповторимо живы. *** В мае кажется, что все возможно. *** О, дух мая, ты лечишь душу даже тогда, когда еще болит. *** Ничто не пахнет так, как пахнет май — надеждой, медом и счастьем. *** Май — это поэзия в зеленом, написанная природой. Читать по теме Цитаты о любви: чувственные слова, которыми говорит наше сердце Цитаты о любви из книг — читай обо всех оттенках волнующего чувства, которое наполняет жизнь смыслом Смешные цитаты про май Май: месяц, когда мои аллергии расцветают вместе с цветами. *** В мае я как бабочка, вырвавшаяся из кокона… только мой кокон — это одеяло и Netflix. *** Май: месяц, когда я стараюсь выглядеть продуктивно, но на самом деле просто жду отпуска. *** Май — это когда я начинаю планировать лето, но заканчиваю просмотром сериалов дома. *** Май — это такой месяц, когда загорать еще рано, а худеть уже поздно. Фото: Unsplash Мотивационные цитаты про май Если апрель — это надежда, то май — это действие. *** В мае даже грустные планы оживают, стоит лишь дать им немного света. *** Май — не просто месяц. Это намек от Вселенной: “Пора расти!” Люди ищут цитаты о разных вещах. Забирай цитаты о закате. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Соцсети Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter