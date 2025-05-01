Цитаты про май: красивые, мотивационные и смешные выражения об этом месяце

Май — наверное, самый поэтический месяц года. Он вдохновляет многих людей на новые свершения. Природа цветет по полной, появляются первые плоды, поэтому самому хочется наверстывать все упущенное и жить прекрасную жизнь.

Чтобы выразить свою любовь к этому месяцу, люди ищут цитаты про май. Мы собрали для тебя майские цитаты, которые ты можешь использовать в своих социальных сетях.

Цитаты про май: красивые и романтические высказывания

А скоро уже сирень, кофе на террасе, сухой асфальт и красивые закаты.

***

Проблема в том, что ты — зима, а я — ребенок май.

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Май настал, пора снова быть счастливыми.

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Май — месяц, когда цветут цветы, и этот месяц посвящен мамам. Я люблю тебя мама, ты — цветок моего сада.

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Май — это когда земля улыбается.

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Настал май, когда каждое чувственное сердце начинает цвести.

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Цветы цветут в мае, и ты можешь.

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Май. Глава 5 из 12.

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Май больше других месяцев в году хочет, чтобы мы почувствовали себя живыми.

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Май есть май. И мы неповторимо живы.

***

В мае кажется, что все возможно.

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О, дух мая, ты лечишь душу даже тогда, когда еще болит.

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Ничто не пахнет так, как пахнет май — надеждой, медом и счастьем.

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Май — это поэзия в зеленом, написанная природой.

Смешные цитаты про май

Май: месяц, когда мои аллергии расцветают вместе с цветами.

***

В мае я как бабочка, вырвавшаяся из кокона… только мой кокон — это одеяло и Netflix.

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Май: месяц, когда я стараюсь выглядеть продуктивно, но на самом деле просто жду отпуска.

***

Май — это когда я начинаю планировать лето, но заканчиваю просмотром сериалов дома.

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Май — это такой месяц, когда загорать еще рано, а худеть уже поздно.

Мотивационные цитаты про май

Если апрель — это надежда, то май — это действие.

***

В мае даже грустные планы оживают, стоит лишь дать им немного света.

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Май — не просто месяц. Это намек от Вселенной: “Пора расти!”

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