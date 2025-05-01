Цитати про травень: красиві, мотиваційні та смішні вислови про цей місяць

Травень — напевно, найпоетичніший місяць року. Він надихає багатьох людей на нові звершення. Природа квітне на повну, з’являються перші плоди, тому самому хочеться надолужувати усе втрачене та жити прекрасне життя.

Щоб виразити свою любов до цього місяця, люди шукають цитати про травень. Ми зібрали для тебе травневі цитати, які ти можеш використати у своїх соціальних мережах.

Цитати про травень: красиві та романтичні вислови

А скоро вже бузок, кава на терасі, сухий асфальт та красиві заходи сонця.

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Проблема в тому, що ти — зима, а я — дитина травня.

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Травень настав, пора знову бути щасливими.

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Травень — місяць, коли цвітуть квіти, і цей місяць присвячений мамам. Я люблю тебе мамо, ти — квітка мого саду.

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Травень — це коли земля посміхається.

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Настав травень, коли кожне чуттєве серце починає цвісти.

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Квіти цвітуть у травні, то ж і ти можеш.

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Травень. Розділ 5 з 12.

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Травень більше ніж інші місяці у році хоче, щоб ми відчули себе живими.

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Травень є травень. І ми неповторно живі.

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У травні здається, що все можливе.

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О, духу травня, ти лікуєш душу навіть тоді, коли ще болить.

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Ніщо не пахне так, як пахне травень — надією, медом і щастям.

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Травень — це поезія в зеленому, написана природою.

Смішні цитати про травень

Травень: місяць, коли мої алергії розцвітають разом із квітами.

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У травні я як метелик, що вирвався з кокона… тільки мій кокон — це ковдра та Netflix.

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Травень: місяць, коли я намагаюся виглядати продуктивно, але насправді просто чекаю на відпустку.

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Травень — це коли я починаю планувати літо, але закінчую переглядом серіалів вдома.

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Травень — це такий місяць, коли засмагати ще рано, а худнути вже пізно.

Мотиваційні цитати про травень

Якщо квітень — це надія, то травень — це дія.

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У травні навіть сумні плани оживають, варто лише дати їм трохи світла.

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Травень — не просто місяць. Це натяк від Всесвіту: “Настав час рости!”

Люди шукають цитати про різні речі. Забирай цитати про захід сонця.

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