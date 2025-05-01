Подорожі та натхнення

Цитати про травень: красиві, мотиваційні та смішні вислови про цей місяць

Богдана Макалюк, журналістка сайту 01 Травня 2025, 19:30
Цитати про травень
Фото Pexels
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