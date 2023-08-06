Соборы, музеи и обсерватории: достопримечательности Николаева и туристические места

Уже известно, что побережье Черного моря в Николаевской области в 2023 году будет закрыто для туристов из-за заминирования и загрязнения водоемов в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС.

Однако есть достопримечательности, которые тоже достойны внимания туристов. Куда пойти в Николаеве: достопримечательности и креативные места — читай в материале.

Достопримечательности в Николаеве: Собор Касперовской иконы Божией Матери

Этот храм посвящен одной из самых почитаемых чудотворных икон — Касперовской иконе Божией Матери, которая с 1853 по 1918 год ежегодно торжественно прибывала в Николаев крестным ходом и на протяжении месяца находилась в разных храмах города.

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Достопримечательности Николаева: городской музей судостроения и флота

Визитной карточкой Николаева является Музей судостроения и флота. Он расположен в старинном здании штаба Черноморского флота. Экспозиция десяти залов раскрывает этапы развития судостроения в Северном Причерноморье, начиная с давних времен, процесс становления Черноморского флота, развитие судостроительных предприятий и истории и судьбы кораблей.

Николаевский областной краеведческий музей

Это один из старейших музеев Украины. До 1806 это был единственный музей, куда привозили все археологические находки той части Украины, которая входила в состав Российской империи. Сейчас в музее также демонстрируют самые разные украинские фильмы.

Туристические места Николаева: обсерватория

Это одна из старейших обсерваторий Восточной Европы. Место считается монументом архитектуры общенационального значения. В 2007 году ее включили в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО от Украины в рамках программы, нацеленной на поиск и сохранение объектов, связанных с астрономией и имеющих историческую и культурную ценность.

Что посмотреть в Николаеве: список креативных мест

Археологический памятник Дикий сад (место обитания людей периода поздней бронзы). Детский городок Сказка и яхт-клуб, особенно во время регаты. Адмиралтейство. Это здание судостроительного завода, где раньше работало огромное количество специалистов.

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