Собори, музеї та обсерваторії: визначні пам’ятки Миколаєва й туристичні місця

Уже відомо, що узбережжя Чорного моря у Миколаївській області у 2023 році буде закритим для туристів через замінування та забруднення водойм внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС.

Однак є визначні місця та пам’ятки, які теж варті уваги туристів. Куди піти у Миколаєві: визначні пам’ятки й креативні місця — читай в матеріалі.

Пам’ятки в Миколаєві: Собор Касперівської ікони Божої Матері

Цей храм присвячений одній з найбільш шанованих чудотворних ікон — Касперівській іконі Божої Матері, яку з 1853 по 1918 роки щорічно урочисто приносили в Миколаїв хресним ходом і упродовж місяця вона перебувала у різних храмах міста.

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Пам’ятки Миколаєва: міський музей суднобудування і флоту

Візитною карткою Миколаєва є Музей суднобудування і флоту. Він розташований у старовинній будівлі штабу Чорноморського флоту. Експозиції десяти залів розкривають етапи розвитку суднобудування в Північному Причорномор’ї, починаючи з давніх часів, процес становлення Чорноморського флоту, розвиток суднобудівних підприємств, а також історії та долі кораблів.

Миколаївський обласний краєзнавчий музей

Це один із найстаріших музеїв України. До 1806 року це був єдиний музей, куди привозили всі археологічні знахідки тієї частини України, що входила до складу Російської імперії. Зараз в музеї також демонструють найрізноманітніші українські фільми.

Туристичні місця Миколаєва: обсерваторія

Це одна з найстаріших обсерваторій Східної Європи. Місце вважається пам’яткою архітектури загальнонаціонального значення.

У 2007 році її включили у список об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО від України в межах програми, націленої на пошук і збереження об’єктів, які пов’язані c астрономією і мають історичну та культурну цінність.

Що подивитися в Миколаєві: список креативних місць

Археологічна пам’ятка Дикий сад (місце проживання людей періоду пізньої бронзи). Дитяче містечко Казка та яхт-клуб, особливо під час регати. Адміралтейство. Це будівля суднобудівного заводу, де раніше працювала величезна кількість фахівців.

Читай, що подивитись у Львові та які головні пам’ятки обов’язково варто відвідати.

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