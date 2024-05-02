Доступный отдых на море — возможно? Актуальные и интересные европейские направления 2024

К нам подкрадывается лето, украинцы начинают присматриваться к ценам на отдых и интересуются популярными европейскими курортами не за все деньги мира. Рассказываем в материале о доступном отдыхе в Европе 2024 и странах, которые следует посетить.

Доступный отдых в Европе: какие есть интересные направления в 2024 году

Актуальными направлениями отдыха и их преимуществами поделилось издание Express со ссылкой на интервью BBC Breakfast.

Тревел-эксперт Саймон Колдер перечислил направления, которые считает обязательными для посещения. В них вошли: Болгария, Черногория, Албания и Португалия. Больше об отдыхе на этих курортах рассказываем дальше.

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Отдых в Болгарии 2024

В Болгарии можно посетить города Пловдив и Софию. В стране песчаные пляжи и Черное море. По сравнению с другими странами отдых будет значительно дешевле. Интересной страна будет и с исторической точки зрения.

Болгария — популярное направление среди украинцев, особенно семей с детьми. В стране много детских лагерей на море.

Мы уже много лет говорим всем, что Болгария — прекрасное место для отдыха, о том, как прекрасна погода, какие мягкие песчаные пляжи, отличные отели и, конечно же, низкие цены, — говорит Саймон Колдер.

Отдых в Черногории

По исследованию Jersey Island Holidays, Черногория является одним из самых недооцененных направлений отдыха. Хотя среди украинцев после начала полномасштабной войны популярность Черногории возросла. Отдых в Черногории будет заметно дороже болгарского.

Прекрасным местом для отдыха является Которский залив, называемый жемчужиной Средиземноморья. Это прекрасное и спокойное место.

Отдых в Албании

Албания — еще одно прекрасное место для отдыха в 2024 году. И такое же недооцененное! Белые песчаные пляжи и чистое море по умеренной цене все больше привлекают туристов.

Эксперты туризма из Wanderlust говорят, что это “тайное Средиземноморье”, а пляжи еще не переполнены от отдыхающих. Посетить в Албании можно следующие места: Тирана, Берат и Албанская Ривьера.

Албания — это красиво и очень дружелюбно. Она не такая изысканная, как Корфу, но я думаю, что в 2024 году она станет настоящим открытием, если вы хотите отдохнуть по более низким ценам, — говорит эксперт по путешествиям Колдер.

Отдых в Португалии 2024

Португалия — невероятная страна для отдыха! Она понравится даже самым требовательным путешественникам, ведь имеет многовековую интересную историю, памятники архитектуры, природу, яркие города и, конечно же, море.

Я люблю Лиссабон, одну из самых красивых столиц Европы, и места в его западных окрестностях, в частности Кашкайш, Эшторил и Синтру. Но до сих пор я не ездил на юг, на остров Сетубал: он гораздо менее известен, но полон сюрпризов.

Для идеального отпуска на море эксперт советует курорт Алгарве.

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