Доступный отдых на море — возможно? Актуальные и интересные европейские направления 2024

К нам подкрадывается лето, украинцы начинают присматриваться к ценам на отдых и интересуются популярными европейскими курортами не за все деньги мира. Рассказываем в материале о доступном отдыхе в Европе 2024 и странах, которые следует посетить.
Актуальными направлениями отдыха и их преимуществами поделилось издание Express со ссылкой на интервью BBC Breakfast.
Тревел-эксперт Саймон Колдер перечислил направления, которые считает обязательными для посещения. В них вошли: Болгария, Черногория, Албания и Португалия. Больше об отдыхе на этих курортах рассказываем дальше.
В Болгарии можно посетить города Пловдив и Софию. В стране песчаные пляжи и Черное море. По сравнению с другими странами отдых будет значительно дешевле. Интересной страна будет и с исторической точки зрения.
Болгария — популярное направление среди украинцев, особенно семей с детьми. В стране много детских лагерей на море.
Мы уже много лет говорим всем, что Болгария — прекрасное место для отдыха, о том, как прекрасна погода, какие мягкие песчаные пляжи, отличные отели и, конечно же, низкие цены, — говорит Саймон Колдер.
Мы уже много лет говорим всем, что Болгария — прекрасное место для отдыха, о том, как прекрасна погода, какие мягкие песчаные пляжи, отличные отели и, конечно же, низкие цены, — говорит Саймон Колдер.
Фото: Unsplash
По исследованию Jersey Island Holidays, Черногория является одним из самых недооцененных направлений отдыха. Хотя среди украинцев после начала полномасштабной войны популярность Черногории возросла. Отдых в Черногории будет заметно дороже болгарского.
Прекрасным местом для отдыха является Которский залив, называемый жемчужиной Средиземноморья. Это прекрасное и спокойное место.
Албания — еще одно прекрасное место для отдыха в 2024 году. И такое же недооцененное! Белые песчаные пляжи и чистое море по умеренной цене все больше привлекают туристов.
Эксперты туризма из Wanderlust говорят, что это “тайное Средиземноморье”, а пляжи еще не переполнены от отдыхающих. Посетить в Албании можно следующие места: Тирана, Берат и Албанская Ривьера.
Албания — это красиво и очень дружелюбно. Она не такая изысканная, как Корфу, но я думаю, что в 2024 году она станет настоящим открытием, если вы хотите отдохнуть по более низким ценам, — говорит эксперт по путешествиям Колдер.
Албания — это красиво и очень дружелюбно. Она не такая изысканная, как Корфу, но я думаю, что в 2024 году она станет настоящим открытием, если вы хотите отдохнуть по более низким ценам, — говорит эксперт по путешествиям Колдер.
Португалия — невероятная страна для отдыха! Она понравится даже самым требовательным путешественникам, ведь имеет многовековую интересную историю, памятники архитектуры, природу, яркие города и, конечно же, море.
Я люблю Лиссабон, одну из самых красивых столиц Европы, и места в его западных окрестностях, в частности Кашкайш, Эшторил и Синтру. Но до сих пор я не ездил на юг, на остров Сетубал: он гораздо менее известен, но полон сюрпризов.
Я люблю Лиссабон, одну из самых красивых столиц Европы, и места в его западных окрестностях, в частности Кашкайш, Эшторил и Синтру. Но до сих пор я не ездил на юг, на остров Сетубал: он гораздо менее известен, но полон сюрпризов.
Для идеального отпуска на море эксперт советует курорт Алгарве.
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