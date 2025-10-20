Закарпатские села Колочава и Синевирская Поляна — в топе лучших в мире

Два украинских села — Колочава и Синевирская Поляна, расположенные в Закарпатье, получили признание на мировом уровне. На торжественной церемонии Best Tourism Villages в китайском городе Хужоу их официально внесли в список лучших туристических деревень мира 2025 года по версии Всемирной туристической организации.

Это одна из самых престижных инициатив в сфере развития сельского туризма. Программа Best Tourism Villages отмечает общины, которые используют туризм не только для привлечения гостей, но и для сохранения культурного наследия, традиций и устойчивого развития регионов.

Об этом сообщило управление туризма и курортов Закарпатской ОГА.

Колочава — село десяти музеев

Колочава — настоящий этнографический феномен, расположенный в живописной долине между горами на территории Национального природного парка Синевир. Ее часто называют селом десяти музеев, ведь именно здесь бережно сохраняют историю Закарпатья во всем ее многообразии.

Самый известный — музей Старое село, где под открытым небом можно увидеть более 20 аутентичных усадеб, школу, церковь, кузницу и даже корчму из прошлого. Также в селе работают музеи Колочавский узкоколейник, Чешская школа, Бункер Штайера, Мир старого кино и другие.

Колочава — это место, где оживает история Карпат: здесь снимают фильмы, проводят фестивали, дегустируют традиционные блюда и сохраняют дух старого закарпатского быта.

Синевирская Поляна — у Глаза Карпат

Соседняя Синевирская Поляна — не менее известная жемчужина украинских Карпат. Именно здесь находится легендарное озеро Синевир, которое называют Глазом Карпат. Ежегодно сюда приезжают тысячи туристов, чтобы увидеть уникальную природную красоту, попробовать местные блюда и почувствовать тишину гор.

Село развивает эко-туризм и зеленые усадьбы, где можно остановиться в колоритных гуцульских домиках. В регионе проложено несколько туристических маршрутов: к водопаду Озирце, на горные полонины и смотровые вершины, откуда открывается панорама Синевира.

Программа Best Tourism Villages от ООН Туризм действует с 2021 года. Она ежегодно объединяет общины, которые демонстрируют лучшие примеры устойчивого развития, заботы об окружающей среде и сохранения культурной идентичности.

За четыре года существования инициативы более 800 деревень из 100 стран мира подали заявки на участие, и сегодня сеть Best Tourism Villages объединяет более 250 деревень из 60 стран.

Включение Колочавы и Синевирской Поляны в этот перечень — это признание Украины на туристической карте мира, подтверждение того, что украинские общины могут быть примером устойчивого развития, сохранения природы и истории.

