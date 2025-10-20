Закарпатські села Колочава і Синевирська Поляна — у топі найкращих у світі

Два українські села — Колочава та Синевирська Поляна, що розташовані на Закарпатті, отримали визнання на світовому рівні. На урочистій церемонії Best Tourism Villages у китайському місті Хужоу їх офіційно внесли до списку найкращих туристичних сіл світу 2025 року за версією Світової туристичної організації.

Це одна з найпрестижніших ініціатив у сфері розвитку сільського туризму. Програма Best Tourism Villages відзначає громади, які використовують туризм не лише для залучення гостей, а й для збереження культурної спадщини, традицій і сталого розвитку регіонів.

Про це повідомило управління туризму та курортів Закарпатської ОДА.

Колочава — село десяти музеїв

Колочава — справжній етнографічний феномен, розташований у мальовничій долині між горами на території Національного природного парку Синевир. Її часто називають селом десяти музеїв — адже тут зберігають історію Закарпаття у всій її різноманітності.

Найвідоміший — музей Старе село, де під відкритим небом можна побачити понад 20 автентичних садиб, школу, церкву, кузню та навіть корчму з минулого. Також у селі діють музеї Колочавський вузькоколійник, Чеська школа, Бункер Штаєра, Світ старого кіно та інші.

Колочава — це місце, де оживає історія Карпат: тут знімають фільми, проводять фестивалі, дегустують традиційні страви і зберігають дух старого закарпатського побуту.

Синевирська Поляна — біля ока Карпат

Сусідня Синевирська Поляна — не менш відома перлина українських Карпат. Саме тут розташоване легендарне озеро Синевир, яке називають Оком Карпат. Щороку сюди приїжджають тисячі туристів, аби побачити унікальну природну красу, скуштувати місцеві страви та відчути тишу гір.

Село розвиває еко-туризм і зелені садиби, де можна зупинитися у колоритних гуцульських хатинах. У регіоні діють кілька туристичних маршрутів: до водоспаду Озірце, на гірські полонини та оглядові вершини, звідки відкривається панорама Синевиру.

Програма Best Tourism Villages від ООН Туризм діє з 2021 року. Вона щороку об’єднує громади, які демонструють найкращі приклади сталого розвитку, турботи про довкілля та збереження культурної ідентичності.

За чотири роки існування ініціативи понад 800 сіл із 100 країн світу подали заявки на участь, і нині мережа Best Tourism Villages об’єднує понад 250 сіл із 60 країн.

Включення Колочави та Синевирської Поляни до цього переліку — це визнання України на туристичній карті світу, підтвердження, що українські громади можуть бути прикладом для сталого розвитку, збереження природи та історії.

