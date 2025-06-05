Файне Місто 2025: что известно о фестивале и его особенностях

Фото Unsplash В Украине проходят разные благотворительные события и фестивали. Одна из целей таких мероприятий — сбор средств для наших военных. Такова благородная миссия и у фестиваля Faine Misto 2025 года. Faine Misto 2025: На Сломе Эпох, будет проходить во Львове в поддержку бригады Азов. Читай в материале, когда состоится фестиваль и кто какие артисты выступят. Файне Місто 2025: дата и место проведения Faine Misto 2025 пройдет во Львове с 1 по 3 августа 2025 года. Слоган нынешнего фестиваля — На Сломе Эпох — отражает глубокие изменения, которые происходят в нашем обществе, культуре и экономике. Это не только музыкальное событие, но и простор силы, солидарности и вдохновения, где каждый сможет найти новый смысл и мотивацию к действию. Мероприятие состоится на территории !FESTrepublic (ул. Старознесенская, 24-26) в центре Львова. Площадь фестивального пространства в этом году составляет 1,5 гектара — меньше, чем в предыдущие годы, однако это один из самых безопасных участков для такого масштаба. Читать по теме День Львова 2025: история города и будет ли развлекательная программа на праздник Сколько свечей на торте Львова будет в этом году? Организаторы планируют воспроизвести любимые для посетителей сцены: Main Stage Dark Stage Light Stage Underground Stage Амфитеатр Reggae Stage им. Макса Науменко (Max Rudskoi) Некоторые активности также будут проходить в парке Вознесения, расположенном всего в 5 минутах ходьбы от основной локации.Следует отметить, что организаторы заботятся о безопасности. При воздушной тревоге все меры немедленно приостанавливаются. На территории !FESTrepublic и рядом обустроены подземные укрытия, рассчитанные на 6000 человек. Схема с их расположением будет доступна на фестивальной карте. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Faine Misto charity festival (@fainemistofest) Организаторы призывают участников внимательно следить за официальными страницами Faine Misto в соцсетях, чтобы быть в курсе возможных изменений в программе. Цены на фестиваль варьируются от 600 грн до 3140 грн. Faine Misto 2025: кто будет выступать На сайте фестиваля уже указаны некоторые артисты, это: Курган и Агрегат Vivienne Mort Один в Каноэ Жадан и Собаки Фактически сами Кажанна Анастимоза Otoy Krovna Хамерман уничтожает вирусы и многие другие. С подробной программой фестиваля можно ознакомиться на сайте. А чтобы знать, что одеть на фестиваль, предлагаем ознакомиться с погодой во Львове в июне 2025 года. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Львов Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter