Файне Місто 2025: что известно о фестивале и его особенностях

В Украине проходят разные благотворительные события и фестивали. Одна из целей таких мероприятий — сбор средств для наших военных. Такова благородная миссия и у фестиваля Faine Misto 2025 года.

Faine Misto 2025: На Сломе Эпох, будет проходить во Львове в поддержку бригады Азов. Читай в материале, когда состоится фестиваль и кто какие артисты выступят.

Файне Місто 2025: дата и место проведения

Faine Misto 2025 пройдет во Львове с 1 по 3 августа 2025 года. Слоган нынешнего фестиваля — На Сломе Эпох — отражает глубокие изменения, которые происходят в нашем обществе, культуре и экономике. Это не только музыкальное событие, но и простор силы, солидарности и вдохновения, где каждый сможет найти новый смысл и мотивацию к действию.

Мероприятие состоится на территории !FESTrepublic (ул. Старознесенская, 24-26) в центре Львова. Площадь фестивального пространства в этом году составляет 1,5 гектара — меньше, чем в предыдущие годы, однако это один из самых безопасных участков для такого масштаба.

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Организаторы планируют воспроизвести любимые для посетителей сцены:

Main Stage

Dark Stage

Light Stage

Underground Stage

Амфитеатр

Reggae Stage им. Макса Науменко (Max Rudskoi)

Некоторые активности также будут проходить в парке Вознесения, расположенном всего в 5 минутах ходьбы от основной локации.

Следует отметить, что организаторы заботятся о безопасности. При воздушной тревоге все меры немедленно приостанавливаются. На территории !FESTrepublic и рядом обустроены подземные укрытия, рассчитанные на 6000 человек. Схема с их расположением будет доступна на фестивальной карте.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Faine Misto charity festival (@fainemistofest)

Организаторы призывают участников внимательно следить за официальными страницами Faine Misto в соцсетях, чтобы быть в курсе возможных изменений в программе.

Цены на фестиваль варьируются от 600 грн до 3140 грн.

Faine Misto 2025: кто будет выступать

На сайте фестиваля уже указаны некоторые артисты, это:

Курган и Агрегат

Vivienne Mort

Один в Каноэ

Жадан и Собаки

Фактически сами

Кажанна

Кажанна Анастимоза

Otoy

Krovna

Хамерман уничтожает вирусы и многие другие.

С подробной программой фестиваля можно ознакомиться на сайте.

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