День Львова 2025: история города и будет ли развлекательная программа на праздник

Львов — многогранный, ароматный и чувственный город. Это история чуть ли не в каждом здании, прошлое и будущее Украины, уникальный опыт и смыслы. В 2025 году Львову исполнится 769 лет! Рассказываем, когда день Львова и будут ли отмечать праздник.

Когда основали Львов

Львов основал король Даниил Галицкий в 1256 году на пересечении выгодных торговых путей. Город быстро стал одним из главных центров торговли средневековой Европы. Являлся столицей Королевства Руси.

Город неоднократно переходил под власть разных государственных образований. Под Польшу, Австрию, Германию и Россию. От каждой эпохи город набирал что-то новое, формировав свою самобытность и уникальность.

После Первой мировой войны Львов попал под владычество Польши. Создание ЗУНР не дало желаемого воссоединения с Украиной, однако заложило основы будущей независимости и соборности. До 1939 года Львов был в составе Польши.

В сентябре 1939 года город попал под СССР. Все достижения по украинизации образования и культуры были сведены под ноль. Тысячи галичан репрессировали, уничтожили, увезли в лагеря. Но сопротивление продолжалось. В 1991 году Украина обрела независимость. И началась современная эпоха Львова.

Современный Львов — символ украинской борьбы за язык, идентичность, традиции и культуру. Именно Львов был первым, где проходили акции в поддержку независимости, демонстрации и живая цепь соборности.

В начале полномасштабной войны Львов был одним из городов, который принял больше всего украинских беженцев. К началу полномасштабной войны в городе проживало 717 тысяч человек. Исторический центр города внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, ведь здесь больше всего памятников архитектуры в Украине.

Читать по теме Погода во Львове на апрель 2025 — синоптики прогнозируют капризную погоду Рассказываем о долгосрочном прогнозе на прель месяц во Львове.

Когда день города Львов 2025: дата

День Львова всегда приходился на первую субботу мая. В 2025 году это 3 мая. Однако с введением нового церковного календаря в Украине в 2024 году впервые перенесли День Львова на 27-28 апреля.

День Львова привязан ко Дню Святого Юрия. Поэтому отмечается в ближайшие выходные после этого праздника. В этом году День святого Юрия будет отмечен 23 апреля, в среду.

Поэтому в ближайшие выходные, на которые придется день Львова в 2025 году, будет 26-27 апреля.

В летописях нет четкой даты, когда Даниил Галицкий основал Львов, поэтому дата была выбрана другим способом.

День города Львов 2025: программа на праздник

Во время войны во Львове день города не отмечают масштабно. Традиционно в этот день проходят торжественные шествия по центру города, на могилы защитников и защитниц кладут цветы, воинам вручают награды — Почетный знак Святого Юрия.

В городе проходят благотворительные ярмарки, акции чествования военных, вынос боевых флагов, играет военный оркестр. Пока что в городском совете не поделились планами на день города Львов.

Ранее мы рассказывали о первом безбарьерном арт-пространстве во Львове.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!