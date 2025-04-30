Свята

День Львова 2025: історія міста і чи буде розважальна програма на свято

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 30 Квітня 2025, 09:30
День міста Львів 2025
Фото Unsplash
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