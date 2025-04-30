День Львова 2025: історія міста і чи буде розважальна програма на свято

Львів — багатогранне, ароматне та чуттєве місто. Це історія чи не в кожній будівлі, минуле і майбутнє України, унікальний досвід та сенси. У 2025 році Львову виповниться 769 років! Розповідаємо, коли день Львова і чи будуть відзначати свято.

Коли заснували Львів

Львів заснував король Данило Галицький у 1256 році на перетині вигідних торгівельних шляхів. Місто швидко стало одним із головних центрів торгівлі середньовічної Європи. Було столицею Королівства Русі.

Місто неодноразово переходило під владу різних державних утворень. Під Польщу, Австрію, Німеччину, а також Росію. Від кожної епохи місто набирало чогось нового, формувавши свою самобутність та унікальність.

Після Першої світової Львів потрапив під панування Польщі. Утворення ЗУНР не дало бажаного возз’єднання з Україною, однак заклало підвалини майбутньої незалежності та соборності. До 1939 року Львів був у складі Польщі.

У вересні 1939 року місто потрапило під СРСР. Усі здобутки з українізації освіти та культури були зведені під нуль. Тисячі галичан репресували, знищили, вивезли у табори. Та опір тривав. У 1991 році Україна здобула незалежність. І почалася сучасна епоха Львова.

Сучасний Львів є символом української боротьби за мову, ідентичність, традиції та культуру. Саме Львів був першим, де проходили акції на підтримку незалежності, демонстрації та живий ланцюг соборності.

На початку повномасштабної війни Львів був одним з міст, яке прийняло найбільше українських біженців. До початку повномасштабної війни у місті жило 717 тисяч людей. Історичний центр міста внесено до списку Світової спадщини ЮНЕСКО, адже тут найбільше пам’яток архітектури в Україні.

Коли день міста Львів 2025: дата

День Львова завжди припадав на першу суботу травня. У 2025 році це 3 травня. Однак із запровадженням нового церковного календаря в Україні, у 2024 році вперше перенесли День Львова на 27-28 квітня.

День Львова привʼязаний до Дня Святого Юрія. А тому відзначається у найближчі вихідні після цього свята. Цьогоріч День святого Юрія відзначатимуть 23 квітня, у середу.

Тому найближчими вихідними, на які припаде день Львова у 2025 році, буде 26-27 квітня.

У літописах немає чіткої дати, коли Данило Галицький заснував Львів, тому дату вибрали іншим способом.

День міста Львів 2025: програма на свято

Під час війни у Львові не відзначають день міста масштабно. Традиційно у цей день проходять урочисті ходи центром міста, на могили захисників та захисниць кладуть квіти, воїнам вручають нагороди — Почесний знак Святого Юрія.

У місті проходять благодійні ярмарки, акції вшанування військових, винесення бойових прапорів, грає військовий оркестр. Поки що у міській раді не поділилися планами на день міста Львів.

Раніше ми розповідали про перший безбар’єрний арт-простір у Львові.

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