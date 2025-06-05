Файне Місто 2025: що відомо про фестиваль та його особливості

В Україні проходять різні благодійні події та фестивалі. Однією з багатьох цілей таких заходів є збір коштів для наших військових. Цим і займається фестиваль Faine Misto 2025.

Захід має назву Faine Misto 2025: На Зламі Епох, він проходитиме у Львові на підтримку бригади Азов. Читай у матеріалі, коли відбудеться фестиваль та хто на ньому виступатиме.

Файне Місто 2025: дата та місце проведення

Faine Misto 2025 пройде у Львові з 1 по 3 серпня 2025 року. Слоган цьогорічного фестивалю — На Зламі Епох — відображає глибокі зміни, які відбуваються у нашому суспільстві, культурі й економіці. Це не лише музична подія, а й простір сили, солідарності та натхнення, де кожен зможе знайти новий сенс і мотивацію до дії.

Захід відбудеться на території !FESTrepublic (вул. Старознесенська, 24-26), що в центрі Львова. Площа фестивального простору цьогоріч становить 1,5 гектара — менше, ніж у попередні роки, проте це одна з найбезпечніших ділянок для події такого масштабу.

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Організатори планують відтворити улюблені для відвідувачів сцени:

Main Stage

Dark Stage

Light Stage

Underground Stage

Амфітеатр

Reggae Stage ім. Макса Науменка (Max Rudskoi)



Деякі активності також відбуватимуться в парку Знесіння, розташованому лише за 5 хвилин ходьби від основної локації.

Варто зауважити, що організатори дбають про безпеку. У разі повітряної тривоги всі заходи негайно призупиняються. На території !FESTrepublic та поруч облаштовані підземні укриття, розраховані на 6 000 осіб. Схема з їх розташуванням буде доступна на фестивальній мапі.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Faine Misto charity festival (@fainemistofest)

Організатори закликають учасників уважно стежити за офіційними сторінками Faine Misto у соцмережах, щоб бути в курсі можливих змін у програмі.

Ціни на фестиваль варіюються від 600 грн до 3140 грн.

Faine Misto 2025: хто виступатиме

На сайті фестивалю вже вказані деякі артисти, це:

Курган і Агрегат Vivienne Mort Один в Каное Жадан і Собаки Фактично самі Кажанна Анастимоза



Otoy

Krovna

Хамерман знищує віруси та багато інших.

З детальною програмою фестивалю можна ознайомитися на сайті.

А щоб знати, що одягнути на фестиваль, пропонуємо ознайомитися з погодою у Львові у червні 2025.

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