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VR-бокс или полоса помех? Что посмотреть на фестивале Активна країна на ВДНХ

Ирина Танасийчук, журналист сайта 16 июня 2025, 17:00
VR-бокс или полоса помех? Что посмотреть на фестивале Активна країна на ВДНХ

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