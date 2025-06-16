VR-бокс или полоса помех? Что посмотреть на фестивале Активна країна на ВДНХ

В Урбан-парке столичного ВДНХ начался масштабный спортивный фестиваль Активна країна, реализуемый в рамках программы президента Активні парки при поддержке Министерства молодежи и спорта Украины.

Фестиваль стартовал 13 июня и вплоть до 22 июня здесь пройдут спортивные соревнования, тренировки и мастер-классы. Кроме того, будет работать инклюзивное пространство, дневной детский лагерь и многое другое. Вход свободный.

Активна країна: что посмотреть во время спортивного фестиваля на ВДНХ

Открытие фестиваля началось со спортивного лагеря, игр в ракеточные виды спорта и тренировок по легкой атлетике. В первые выходные состоялись функциональные соревнования по кроссфиту Ігри Нестримних, главной целью которых стало чествование памяти погибших военнослужащих.

Также желающие могли принять участие в турнире по баскетболу. А еще на фестивале провели футбольный матч звезд, в котором приняли участие Андрей Пятов, Евгений Селезнев, Алексей Белик и Жан Беленюк.

Соавтор и главный методист программы Активные парки Вадим Данильченко уверен, что здоровая нация — это не только благосостояние каждого гражданина, но и залог развития всей страны.

— Поэтому такие мероприятия помогают популяризировать физическую культуру и спорт и поощрять как можно больше людей — благодаря инновационным и интерактивным форматам, привлечению профессионалов и известных личностей.

Активна країна предлагает инклюзивную детскую зону, где ежедневно проходят групповые тренировки и мастер-классы для детей с инвалидностью: игры в мини-баскетбол и корфбол, катание на роликах, полоса препятствий и канистерапия.

Также можно посетить бесплатные консультации по предварительной записи с психологом, реабилитологом, логопедом и коррекционным педагогом.

Директор по развитию ВДНХ Евгений Мушкин отметил, что одной из миссий популярного столичного пространства является развитие жителей города и всей страны, в том числе и физическое.

— В то же время, Активна країна — это гораздо больше, чем просто спортивный фестиваль и забота о здоровом образе жизни.

Это возможность приобщиться к сообществу талантливых и мотивированных людей и через взаимодействие друг с другом обогатиться как физически, так и духовно.

На протяжении всего фестиваля будет работать бесплатный детский лагерь АкТИвні, где можно заняться бадминтоном, диск-гольфом, доджболом, панна-футболом и другими видами спорта. Зарегистрироваться на первое или второе изменение можно по ссылкам.

В рамках мероприятия будут проходить групповые тренировки для ветеранов, людей с инвалидностью и военнослужащих. Среди активностей — открытые функциональные тренировки для всех желающих, стрельба из лука, настольный теннис и VR-бокс.

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