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VR-бокс або смуга перешкод? Що подивитися на фестивалі Активна країна на ВДНГ

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 16 Червня 2025, 17:00
VR-бокс або смуга перешкод? Що подивитися на фестивалі Активна країна на ВДНГ

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