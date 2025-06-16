VR-бокс або смуга перешкод? Що подивитися на фестивалі Активна країна на ВДНГ

В Урбан-парку столичного ВДНГ розпочався масштабний спортивний фестиваль Активна країна, який реалізують у межах програми президента Активні парки за підтримки Міністерства молоді та спорту України.

Фестиваль стартував 13 червня, й аж до 22 червня тут відбуватимуться спортивні змагання, тренування і майстеркласи. Крім цього працюватиме інклюзивний простір, денний дитячий табір та багато іншого. Вхід вільний.

Активна країна: що подивитися під час спортивному фестивалю на ВДНГ

Відкриття фестивалю розпочалося зі спортивного табору, ігор у ракеткові види спорту і тренувань з легкої атлетики. У перші вихідні відбулися функціональні змагання з кросфіту Ігри Нестримних, головною метою яких стало вшанування памʼяті загиблих військовослужбовців.

Також охочі могли взяти участь у турнірі з баскетболу. А ще на фестивалі провели футбольний матч зірок, в якому взяли участь Андрій П’ятов, Євген Селезньов, Олексій Бєлік та Жан Беленюк.

Співавтор і головний методист програми Активні парки Вадим Данильченко певен, що здорова нація — це не лише про добробут кожного громадянина, а й запорука розвитку всієї країни.

— Тому такі заходи допомагають популяризувати фізичну культуру та спорт і заохочувати до цього якомога більше людей — завдяки інноваційним і інтерактивним форматам, залученню професіоналів і відомих особистостей.

Активна країна пропонує інклюзивну дитячу зону, де щодня проходять групові тренування та майстеркласи для дітей з інвалідністю: ігри в мінібаскетбол і корфбол, катання на роликах, смуга перешкод, руханки та каністерапія.

Також можна відвідати безкоштовні консультації за попереднім записом з психологом, реабілітологом, логопедом і корекційним педагогом.

Директор з розвитку ВДНГ Євген Мушкін зазначив, що однією з місій популярного столичного простору є розвиток мешканців міста та всієї країни, зокрема й фізичний.

— Водночас Активна країна — це набагато більше, ніж просто спортивний фестиваль та турбота про здоровий спосіб життя.

Це можливість долучитися до спільноти талановитих і вмотивованих людей і через взаємодію один з одним збагатитися як фізично, так і духовно.

Протягом усього фестивалю працюватиме безкоштовний дитячий табір АкТИвні, де можна зайнятися бадмінтоном, диск-гольфом, доджболом, панна-футболом та іншими видами спорту. Зареєструватись на першу або другу зміну можна за посиланнями.

У межах заходу проходитимуть групові тренування для ветеранів, людей з інвалідністю та військовослужбовців. Серед активностей — відкриті функціональні тренування для всіх охочих, стрільба з лука, настільний теніс і VR-бокс.

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