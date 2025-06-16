VR-бокс або смуга перешкод? Що подивитися на фестивалі Активна країна на ВДНГ

В Урбан-парку столичного ВДНГ розпочався масштабний спортивний фестиваль Активна країна, який реалізують у межах програми президента Активні парки за підтримки Міністерства молоді та спорту України. Фестиваль стартував 13 червня, й аж до 22 червня тут відбуватимуться спортивні змагання, тренування і майстеркласи. Крім цього працюватиме інклюзивний простір, денний дитячий табір та багато іншого. Вхід вільний. Активна країна: що подивитися під час спортивному фестивалю на ВДНГ Відкриття фестивалю розпочалося зі спортивного табору, ігор у ракеткові види спорту і тренувань з легкої атлетики. У перші вихідні відбулися функціональні змагання з кросфіту Ігри Нестримних, головною метою яких стало вшанування памʼяті загиблих військовослужбовців. Також охочі могли взяти участь у турнірі з баскетболу. А ще на фестивалі провели футбольний матч зірок, в якому взяли участь Андрій П’ятов, Євген Селезньов, Олексій Бєлік та Жан Беленюк. Співавтор і головний методист програми Активні парки Вадим Данильченко певен, що здорова нація — це не лише про добробут кожного громадянина, а й запорука розвитку всієї країни. — Тому такі заходи допомагають популяризувати фізичну культуру та спорт і заохочувати до цього якомога більше людей — завдяки інноваційним і інтерактивним форматам, залученню професіоналів і відомих особистостей. Читати на тему Спорт краще за ліки? Що показало нове дослідження та як результати змінять підхід до лікування Як спорт насправді впливає на твій організм, який поборов рак? Активна країна пропонує інклюзивну дитячу зону, де щодня проходять групові тренування та майстеркласи для дітей з інвалідністю: ігри в мінібаскетбол і корфбол, катання на роликах, смуга перешкод, руханки та каністерапія. Також можна відвідати безкоштовні консультації за попереднім записом з психологом, реабілітологом, логопедом і корекційним педагогом. Директор з розвитку ВДНГ Євген Мушкін зазначив, що однією з місій популярного столичного простору є розвиток мешканців міста та всієї країни, зокрема й фізичний. — Водночас Активна країна — це набагато більше, ніж просто спортивний фестиваль та турбота про здоровий спосіб життя. Це можливість долучитися до спільноти талановитих і вмотивованих людей і через взаємодію один з одним збагатитися як фізично, так і духовно. Протягом усього фестивалю працюватиме безкоштовний дитячий табір АкТИвні, де можна зайнятися бадмінтоном, диск-гольфом, доджболом, панна-футболом та іншими видами спорту. Зареєструватись на першу або другу зміну можна за посиланнями. У межах заходу проходитимуть групові тренування для ветеранів, людей з інвалідністю та військовослужбовців. Серед активностей — відкриті функціональні тренування для всіх охочих, стрільба з лука, настільний теніс і VR-бокс. Ми також розповідали, як займатися спортом вдома, якщо немає можливості робити це професійно. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Київ, Спорт Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter