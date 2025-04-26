Присідання з віником! Як займатися спортом удома, якщо немає можливості піти до спортзали

Чимало з нас дуже хотіли б ходити до спортивної зали, однак заважають багато речей! Наприклад, відстань до зали, відсутність правильної форми та кросівок, ціна на абонемент, або ж врешті нашого бажання не вистачає аж настільки! Куди краще зробити кілька корисних вправ удома, де ніхто не бачить, і не потрібно докладати зайвих зусиль.

Якщо це саме твоя ситуація, можна поєднати відразу кілька корисних занять. Наприклад, спорт і прибирання. Так і у квартирі буде чисто, і фігуру до літа встигнеш підготувати. Поділимося з тобою кількома секретами домашнього спорту.

Як займатися спортом удома під час прибирання

Якщо ж бажання ходити у спортзал немає, а підтягнути форми хочеться, найкращим способом будуть заняття удома. Видання Real Simple поділилося ідеями, як це втілити. Удома в тебе може не знаходитися часу на спорт, адже потрібно і прибрати, і посуд помити, і прання поставити…

Та всі ці справи можна поєднати і зробити швидко! Дослідження Американської асоціації кардіології показало, що покращення бодай одного з домашніх занять дає можливість жити якісніше і довше. Ще одна наукова праця довела, що більш активне виконання хатньої роботи позитивно впливає на роботу серця.

Таку теорію навіть вирішили протестувати наочно. Для цього запросили 6095 учасників віком 40-69 років. Усім їм дали акселерометри, якими вимірювали фізичну активність протягом тижня.

Науковці виявили, що коли учасники експерименту займалися швидкою ходьбою по кухні під час прибирання, надто інтенсивно розвантажували посудомийку, мали знижену ймовірність серцево-судинних захворювань. У деяких випадках ризики падали до 51–67%.

А 24 хвилин активного прибирання вистачало для зниження ризиків серцево-судинних захворювань на 40-50%. Ходіння по супермаркету, протирання пилу у важкодоступних місцях чи прибирання ванної — достатнє для цього фізичне навантаження.

Наступного разу, коли ви будете робити генеральне прибирання або бігати містом за дорученнями, подумайте про те, щоб прискорити темп, аби перетворити час хатніх справ на тренування, яке економить час.

Якщо ти готуєш якусь довгу страву на кухні, не засиджуйся біля плити! Цей час можна витратити з користю. Тримай вправи на руки, ноги та спину від Аніти Луценко, які можна зробити на кухні.

Зробити нескладні вправи на ноги можна і під час миття посуду! Спробуй такі вправи.

А ще з користю можна використати час, який йде на миття підлоги. Тримай відео, як зробити присідання зі шваброю.

Раніше ми розповідали, якими ще вправами можна замінити спортзал.

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