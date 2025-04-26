Здоров'я та краса

Присідання з віником! Як займатися спортом удома, якщо немає можливості піти до спортзали

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 26 Квітня 2025, 13:00
займатися спортом удома
Фото Pexels
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Присідання з віником! Як займатися спортом удома, якщо немає можливості піти до спортзали
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