Доступ к истории Украины из любой точки мира: в Гарварде создали онлайн-архив источников

Все больше и больше иностранцев активно интересуются историей Украины, ведь на протяжении веков преобладающей в мире, к сожалению, была российская и прокремлевская пропаганда. Последствия этого мы видим сейчас, когда известные западные политики склоняются на сторону Путина.

Но беречь нашу историю и знакомить с ней стоит весь мир! Такой ресурс со всеми архивами создал Украинский научный институт Гарвардского университета. Что известно о сайте с онлайн-архивом оригинальных исследований по истории Украины — рассказываем дальше.

В Гарварде создали онлайн-архив истории Украины

О создании онлайн-архива с открытым доступом к источникам по истории Украины, сделанным Гарвардским украинским научным институтом, сообщили в пресс-службе института.

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Проект, где размещены все исследования истории Украины, назвали Fontes: Open Access Sources for Russian History.

— Название Fontes происходит от латинского слова, что означает источники, поскольку наш проект направлен на объединение студентов, исследователей и общественности с доступными ресурсами для исследования прошлого Украины, от доисторической эпохи до XXI века, — говорится в описании.

Также отмечается, что среди всех архивов можно найти информацию о Киевской Руси, скифах, Гетьманщине, советском периоде и описание современных событий.

Проект объединяет множество сайтов по истории Украины, каждый из которых содержит онлайн-коллекции.

Коллекции доступны для просмотра из любой точки мира. Каждая из них имеет первоисточники: архивные документы, книги, периодику, фото, фильмы.

Все эти материалы можно использовать в оригинальных исследованиях. Исследователи и дальше продолжают добавлять источники, чтобы познакомить с настоящей историей Украины все больше людей.

Раньше мы рассказывали тебе об образовательном курсе по истории Украины, открывшему набор всех желающих. Читай об этом в нашем другом материале.

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