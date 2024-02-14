Доступ до історії України з будь-якої точки світу: у Гарварді створили онлайн-архів джерел

Все більше й більше іноземців активно цікавляться історією України, адже протягом століть панівною у світі, на жаль, була російська та прокремлівська пропаганда. Наслідки цього ми бачимо зараз, коли відомі західні політики схиляються на бік Путіна.

Та берегти нашу історію та знайомити з нею варто увесь світ! І такий ресурс з усіма архівами створив Український науковий інститут Гарвардського університету. Що відомо про сайт з онлайн-архівом оригінальних досліджень з історії України — розповідаємо далі.

У Гарварді створили онлайн-архів історії України

Про створення онлайн-архіву із відкритим доступом до джерел з історії України, що зробив Гарвардський український науковий інститут, повідомили у пресслужбі інституту.

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Проект, де розміщені всі дослідження історії України, назвали Fontes: Open Access Sources for Ukrainian History.

— Назва Fontes походить від латинського слова, що означає джерела, оскільки наш проект має на меті поєднати студентів, дослідників та громадськість з доступними ресурсами для дослідження минулого України, від доісторичної епохи до XXI століття, — йдеться в описі.

Також зазначається, що серед усіх архівів можна знайти інформацію про Київську Русь, скіфів, Гетьманщину, радянський період та опис сучасних подій.

Проект об’єднує багато сайтів з історією України, кожен із яких містить онлайн-колекції.

Колекції доступні для перегляду з будь-якої точки світу. Кожна з них має першоджерела: архівні документи, книги, періодику, фото, фільми.

Зазначається, що всі ці матеріали можна використовувати в оригінальних дослідженнях. Дослідники й надалі продовжують додавати джерела, аби познайомити зі справжньою історією України дедалі більше людей.

Раніше ми розповідали тобі про освітній курс з історії України, який відкрив набір усіх охочих. Читай про це в нашому іншому матеріалі.

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