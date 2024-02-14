Доступ до історії України з будь-якої точки світу: у Гарварді створили онлайн-архів джерел

Все більше й більше іноземців активно цікавляться історією України, адже протягом століть панівною у світі, на жаль, була російська та прокремлівська пропаганда. Наслідки цього ми бачимо зараз, коли відомі західні політики схиляються на бік Путіна.
Та берегти нашу історію та знайомити з нею варто увесь світ! І такий ресурс з усіма архівами створив Український науковий інститут Гарвардського університету. Що відомо про сайт з онлайн-архівом оригінальних досліджень з історії України — розповідаємо далі.
Про створення онлайн-архіву із відкритим доступом до джерел з історії України, що зробив Гарвардський український науковий інститут, повідомили у пресслужбі інституту.
Проект, де розміщені всі дослідження історії України, назвали Fontes: Open Access Sources for Ukrainian History.
— Назва Fontes походить від латинського слова, що означає джерела, оскільки наш проект має на меті поєднати студентів, дослідників та громадськість з доступними ресурсами для дослідження минулого України, від доісторичної епохи до XXI століття, — йдеться в описі.
Також зазначається, що серед усіх архівів можна знайти інформацію про Київську Русь, скіфів, Гетьманщину, радянський період та опис сучасних подій.
Також зазначається, що серед усіх архівів можна знайти інформацію про Київську Русь, скіфів, Гетьманщину, радянський період та опис сучасних подій.
Проект об’єднує багато сайтів з історією України, кожен із яких містить онлайн-колекції.
Колекції доступні для перегляду з будь-якої точки світу. Кожна з них має першоджерела: архівні документи, книги, періодику, фото, фільми.
Зазначається, що всі ці матеріали можна використовувати в оригінальних дослідженнях. Дослідники й надалі продовжують додавати джерела, аби познайомити зі справжньою історією України дедалі більше людей.
Раніше ми розповідали тобі про освітній курс з історії України, який відкрив набір усіх охочих. Читай про це в нашому іншому матеріалі.
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