Феномен нашого опору: в Україні запустили курс з історії громадянського суспільства

З початком повномасштабного російського вторгнення на територію суверенної України, абсолютна більшість громадян країни обʼєдналася проти наступу окупантів. Ми бачили неймовірну силу духу чоловіків, що голими руками зупиняли російські танки, цитували слова відважних жінок, які вказували напрямок руху для непроханих тут росіян.

Українське суспільство тоді здивувало не лише загарбників і партнерів, а й самих себе. То чому ми щоразу, під час кризи та небезпеки, обʼєднуємося та прагнемо до свободи?

Про це можна дізнатися та подискутувати на курсі історії українського громадянського суспільства, який спільно створили проект Фенікс за впровадження Фонду Східна Європа та Український Інститут. Що це за курс, як туди потрапити та для кого він створений — далі у матеріалі.

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Історія українського громадянського суспільства: освітній курс

Дізнатися більше про українські цінності, природу революцій та феномен масового опору в українському суспільстві — розкрити ці теми пропонує курс про історію українського громадського суспільства.

На курсі розглядатимуть такі теми:

як проявляються цінності українців від незалежності й дотепер;

передумови, перебіг та учасники Помаранчевої революції;

становлення й розвиток незалежних українських медіа;

причини й передумови Революції гідності;

злочини РФ на території АР Крим, політичне та громадське життя кримських татар в Україні;

історія українських громадянських рухів і спільнот на Сході України;

сила і вплив об’єднання суспільства у кризових ситуаціях.

Для кого створений курс з історії українського громадянського суспільства

Серед авторів та авторок курсу є Олександра Матвійчук, Вахтанґ Кебуладзе, Ольга Онух, Севгіль Мусаєва, Алім Алієв, Ігор Козловський, Катерина Зарембо, Тарас Лютий та інші.

Як зазначають на сайті, курс створений для представниць і представників громадського сектору, органів державної та місцевої влади, освітян, активної молоді.

Він також точно буде корисним для всіх, хто цікавиться історією розвитку українського суспільства.

Проходити курс буде онлайн, зареєструватися можна за посиланням, а по закінченню програми учасники зможуть отримати сертифікат, що містить 0,2 кредиту ЄКТС або шість академічних годин і зараховується як самоосвіта.

Нещодавно Україна відзначала День Соборності. Дисидент, який брав участь у створенні Живого ланцюга у 1990 році, розповів, як це було.

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