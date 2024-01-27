Подорожі та натхнення

Феномен нашого опору: в Україні запустили курс з історії громадянського суспільства

Вікторія Мельник, журналістка сайту 27 Січня 2024, 20:30
Історія українського громадянського суспільства
Фото: Unsplash

Більше новин
сексуальна залежність
Коли фізичне задоволення відходить на другий план: чому виникає сексуальна залежність та чи нормально це
Історія медика Миколи, що втратив ногу на війні
Лише перемога, інакше — ніяк! Історія медика, який ледве вижив під Кліщіївкою
здоровʼя під час війни
Захворювання, які тривалий час “спали” — ендокринологииня про те, як стрес вплинув на здоров’я українців
Як подорожувати з дитиною з РАС: основні поради
Зроби дорогу передбачуваною! Як подорожувати з дітьми з розладами аутистичного спектра: поради батькам
Дивитись більше

Матеріали по темі

здоровʼя під час війни
Захворювання, які тривалий час “спали” — ендокринологииня про те, як стрес вплинув на здоров’я українців
Захопливі любовні романи від героїв фільмів — книжкові поради
Книжкові поради героїв культових комедій! Добірка захопливих романів на різний смак
федір черник
Смерті немає, є тільки стрілецька честь. Історія українського командира, яку приховували в СРСР
Хай Хілс (High Heels) танці: новий танцювальний напрямок
Жіночність, сексуальність, підтримка. Що таке танці High Heels та чому вони популярні

Відео
0:03:40
Історія медика Миколи, що втратив ногу на війні

Лише перемога, інакше — ніяк! Історія медика, який ледве вижив під Кліщіївкою
0:04:37
федір черник
Смерті немає, є тільки стрілецька честь. Історія українського командира, яку приховували в СРСР
0:05:20
27 січня — день пам’яті жертв Голокосту: історії свідків трагедії
Біль, закарбований у пожовклих листах: Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту — історії свідків трагедії
0:03:50
Джої Вентимілья: американець надсилає іграшки для дітей в Україні
Дарує українським дітям дитинство в пам’ять про загиблого сина: як американець надсилає іграшки в Україну
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 27 січня 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:04:03
укриття
Це унікальна історія! Як у столиці відкрили перше розумне укриття
0:13:03
Скільки росіяни заробляють на українських переглядах YouTube
Від однієї пісні та відео нічого не буде? Скільки заробили росіяни на українських переглядах за 2023 рік
0:08:12
Систему закупівель Міноборони беруть під контроль — хто цим займатиметься
Випадок з Гринкевичами останній? Закупівлі у Міноборони беруть під контроль наглядової ради
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 26 січня 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:05:57
страйкують польські фермери
Протести спалахнули з новою силою? Чому страйкують польські фермери та як це вплине на Україну
Більше відео
здоровʼя під час війни
Читати далі
Захворювання, які тривалий час “спали” — ендокринологииня про те, як стрес вплинув на здоров’я українців

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь