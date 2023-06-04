Природа и комфорт теперь в одном! Кемпинги и глемпинги Украины для отдыха на природе

Уже через несколько дней украинцев ждет лето, а значит, наступило идеальное время для отдыха. Многие люди предпочтут отдых на природе, а что как теперь его можно организовать с полным комфортом?

В разных областях Украины есть немало кемпингов и глемпингов. Они позволят провести время на природе, однако при этом не придется отказываться от кровати, горячего душа, электричества и кухни.

Где можно отдохнуть в самых прекрасных местах нашей Украины с комфортом, читай в подборке.

Киевская область

Для комфортного отдыха не обязательно далеко уезжать. Можно найти хороший кемпинг или глемпинг в пределах своей области. Так, немало таких локаций с комфортом есть в пределах Киевской области.

Уляники

Кемпинг Шатро находиться всего в 85 км от Киева. Он позволит тебе проникнуть в совсем другой мир, ведь расположен посреди леса близь конной усадьбы.

На территории есть три глемпа, рассчитанных на четыре – шесть человек, и барбекю-зона. Для гостей работает кухня: готовят завтраки, салаты, супы и горячие блюда, а также кофе и чай. Блюда доставляют прямо на террасу глемпа, так что голодным здесь точно не останешься.

Из доступных развлечений локации — конная прогулка, которую можно заказать на ферме неподалеку.

Глебовка

Если ты давно хотел(-а) подышать сосновым лесом, глемпинг Glam Camp будет идеальным вариантом. Расположен на территории комплекса Event Park, рядом с сосновым лесом на берегу Киевского моря.

Локация состоит из девяти сафари-тентов, рассчитанных на двух-пяти гостей. Тенты оборудованы электричеством и базовой бытовой техникой. Большинство глемпов имеют собственный санузел внутри палатки.

Кемпинг также предлагает мангалы, гамаки, столы и стулья, сетку для волейбола и пляжные шезлонги.

Мотыжин

Если ты обожаешь красивые виды, но не хочешь далеко ехать, можешь рассмотреть глемпинг Добропарк, расположенный на территории дендрологического парка с аналогичным названием в Киевской области.

Там есть пять глемов с видом на озеро, в котором можно купаться. Есть номера на двоих и четырех человек. Глемпы оборудованы всем необходимым для отдыха: кроватями, посудой, электроснабжением.

Однако туалет и душ расположены в отдельных домиках. Возле палаток обустроены мангальная зона и беседки.

Крюковщина

В поселке Крюковщина находится комплекс отдыха Характер Park. Там есть отдельная спальная зона возле парка — двух и четырехместные глемпы с мангалами и прилегающей территорией.

Шатра оборудованы комплектом мебели, холодильником и электрочайником. В каждом номере есть санузел. На месте можно купить сетку барбекю, дрова для мангала и заказать услуги массажиста.

Западная Украина и Карпаты

Если город утомил так, что хочется бежать на край света, то лучше всего бежать в горы. Вот несколько мест, где можно отдохнуть с комфортом на природе в Карпатах.

Поселок Зеленое, Ивано-Франковская область

В Ивано-Франковской области в поселке Зеленое есть комплекс Перестанок, рассчитанный на 40 человек. На его территории расположен небольшой отель и глемпы. Каждый глемп рассчитан на двух человек, но при необходимости могут организовать дополнительное место.

Палатки оснащены розетками, обогревателями и интернетом. Душ с туалетом обустроили неподалеку от палаток. На территории есть библиотека, чаны для купания, площадка для занятий йогой, место для разведения костра и обеденная зона.

Сколевские бескиды, Львовская область

Возле поселка Корчин, на лужайке, граничащей с рекой и горой, раскинулся лагерь для отдыха Малая река. На территории есть восемь глемпов, в которых доступны двухместные и семейные номера. Также есть несколько зон для размещения собственной палатки.

Еду можно готовить на кухне или в зоне барбекю. Если готовить нет желания, можно поесть в кафе. Воду можно набирать с колодца, прямо на территории кемпинга.

Долиновка, Карпаты

Кемпинг предлагает два варианта размещения: в шатре на берегу реки, или в домике рядом с каминным залом, кухней и санузлом.

В палатке могут жить двое взрослых и ребенок. Внутри есть кровати, подведенное электричество, подогрев. Душ с горячей водой и туалет расположен рядом. Возле палатки есть купель с подогревом и несколько зон отдыха.

Домик рассчитан на четырех человек. В летний период можно арендовать только все пространство с домом, о возможности забронировать палатку отдельно сообщают перед свободными датами.

Лука, Ивано-Франковская область

Если твое место силы — водоемы, хорошим вариантом будет кемпинг Белый Бизон на берегу реки Днестр. На территории есть несколько вариантов проживания:

двухкомнатное бунгало на четырех человек с отдельными входами и общей верандой; четырехместное однокомнатное бунгало или палатка.

Душ и туалет расположены в отдельном блоке рядом с домиками. На территории есть сауна. Дополнительно можно заказать питание и сплавы по Днестру.

Делева, Ивано-Франковская область

Еще один кемпинг на берегу Днестра — Пристань варяга. Там можно разместиться на зеленых террасах со своей или арендованной палаткой, или снять комнату в коттедже.

На территории обустроены санузлы с душем, мангалы и кухня с газовой плитой, микроволновой печью, электрочайником и необходимой посудой.

Здесь доступны интересные развлечения: сплавы по реке, аренда каяков, SUP-досок и надувных рафтов.

Другие области

Могилевка, Винницкая область

Кемпинг Голубое Озеро имеет десять палаток для отдыха. Рядом с локацией есть карьер, пруд для рыбалки и лес.

На территории есть горячий душ, туалет, Wi-Fi, а в каждой палатке — необходима бытовая техника: холодильник, обогреватель и мебель. К услугам гостей мангалы и посуда.

Чеховка, Черкасская область

Черкасская область тоже радует видами и возможностями для комфортного отдыха. Возле поселка Чеховка на берегу Днепра находится кемпинг с названием этого населенного пункта.

Здесь есть не только песчаный пляж и места для палаток, а и теплый душ, туалеты, розетки, Wi-Fi, холодильники, две волейбольные площадки и закрытый павильон, где можно спрятаться от дождя.

Также здесь можно найти столы со стульями, мангалы и печи для приготовления еды. Гостям без собственных палаток предлагают шатры на прокат.

Канев, Черкасская область

Еще одно уютное место для отдыха в Черкасской области — глемпинг Mandra. Здесь расположены девять двухместных палаток, оборудованных кроватями, тумбочками и розетками.

В каждом из них есть кухонный уголок с электроплитой, чайником, посудой и холодильником. На территории также обустроили барбекю-зону, работают летний кинотеатр и баня.

Царьковка, Житомирская область

На территории отеля “Царев Хутор” расположен глемпинг Shalash. Там можно забронировать двухместную палатку, оборудованную кроватью и обогревателем, электричеством и интернетом.

На террасе есть кресла и место для небольшого костра. У глемпа есть частная зона барбекю с грилем, углем и всем необходимым для разжигания. Еще одним плюсом локации является то, что завтраки на двоих входят в стоимость.

Из развлечений, которые предлагает локация — кино под открытым небом, бассейн и озеро для купания и ресторан.

Новая Дофиновка, Одесская область

Если ты давно мечтал(-а) просыпаться на самом берегу Черного моря, то глемпинг Minimalist, может воплотить эту мечту в реальность.

Глемпинг расположен всего в 10 км от Одессы. Состоит он из трех купольных палаток, оборудованных кроватями, санузлом, Wi-Fi и кухней с плитой, кофеваркой и электрочайником. Рядом есть терраса с шезлонгами.

Если ты планируешь отдых с ребенком, то в двух глемпах предусмотрено дополнительное место на втором ярусе. Из дополнительных услуг, которые можно заказать на территории, — чан с травами.

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