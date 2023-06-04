Природа та комфорт тепер в одному! Кемпінги та глемпінги України для відпочинку

Вже за кілька днів на українців чекає літо, а отже настав ідеальний час для відпочинку. Чимало людей нададуть перевагу відпочинку на природі, а що як тепер його можна організувати з повним комфортом?

В різних областях України є чимало кемпінгів та глемпінгів. Вони дозволять провести час з природою, однак при цьому не доведеться відмовлятися від ліжка, гарячого душу, електрики й кухні.

Де можна відпочити в найпрекрасніших місцинах нашої України з комфортом, читай у підбірці.

Київська область

Для комфортного відпочинку не обов’язково далеко їхати. Можна знайти гарний кемпінг чи глемпінг в межах своєї області. Чимало таких локацій з комфортом є в межах Київської області.

Уляники

Кемпінг Шатро знаходиться всього за 85 км від Києва. Він дозволить тобі поринути у зовсім інший світ, адже розташований посеред лісу поблизу кінної садиби.

На території є три глемпи, розрахованих на чотири — шість людей, і барбекю-зона. Для гостей працює кухня: готують сніданки, салати, супи й гарячі страви, а також каву та чай. Страви доставляють прямо на терасу глемпа, тож голодним тут точно не залишишся.

З доступних розваг на локації — кінна прогулянка, яку можна замовити на фермі неподалік.

Глібівка

Якщо давно хотів(-ла) подихати сосновим лісом, глемпінг Glam Camp буде ідеальним варіантом. Він розташований на території комплексу Event Park, поряд із сосновим лісом на березі Київського моря.

Локація складається з дев’яти сафарі-тентів, як розраховані на двох-п’ятьох гостей. Тенти обладнані електрикою та базовою побутовою технікою. Більшість наметів мають власний санвузол усередині намету.

Для гостей кемпінгу також доступні мангали, гамаки, столи та стільці, сітка для волейболу й пляжні шезлонги.

Мотижин

Якщо ти обожнюєш красиві краєвиди, але не хочеш далеко їхати, можеш розглянути глемпінг Добропарк, який розташований на території дендрологічного парку на Київщині.

Там є п’ять наметів із краєвидом на озеро, у якому можна купатися. Є номери на двох і чотирьох людей. Глемпи обладнані усім необхідним для відпочинку: ліжками, посудом, електропостачанням.

Проте туалет і душ розташовані в окремих будиночках. Біля самих наметів облаштовані мангальна зона та альтанки.

Крюківщина

У селищі Крюківщина можна знайти комплекс відпочинку Характер Park. Там є окрема спальна зона біля парку — дво- та чотиримісні глемпи з мангалами та прилеглою територією.

Шатра обладнані комплектом меблів, холодильником та електрочайником. В кожному номері є свій санвузол. На місці можна купити сітку для барбекю, дрова для мангала та замовити послуги масажиста.

Західна Україна та Карпати

Якщо ж місто втомило так, що хочеться втекти на край світу, то найкраще втікати в гори. Ось кілька місцин, де можна відпочити з комфортом на природі у Карпатах.

Селище Зелене, Івано-Франківська область

В Івано-франківській області у селищі Зелене є комплекс Перестанок, розрахований на 40 людей. На його території розташований невеликий готель та глемпи. Кожен шатер розрахований на двох осіб, але за потреби можуть організувати додаткове місце.

Намети оснащені розетками, обігрівачами та інтернетом. Душ із туалетом облаштували неподалік від наметів. На території є бібліотека, чани для купання, майданчик для занять йогою, місце для розведення багаття та обідня зона.

Сколівські бескиди, Львівська область

Біля селища Корчин, на галявині, яка межує з річкою й горою, розкинувся табір для відпочинку Мала річка. На території є вісім глемпів, в яких доступні двомісні та сімейні номери. Також є кілька зон для розміщення власного намету.

Їжу можна готувати на кухні чи у зоні для барбекю. Якщо готувати немає бажання, можна поїсти в кафе. Воду можна набирати в криниці, прямісінько на території кемпінгу.

Долинівка, Карпати

Кемпінг Stodola camp пропонує два варіанти розміщення: у шатрі на березі річки, чи в будиночку поряд із камінною залою, кухнею та санвузлом.

У наметі можуть жити двоє дорослих і дитина. Всередині є ліжка, підведена електрика, підігрів. Душ із гарячою водою та туалет розташовані поряд. Біля намету є купіль із підігрівом і кілька зон відпочинку.

Будиночок розрахований на чотирьох людей. У літній період можна орендувати лише повну зону із будинком, про можливість забронювати намет окремо повідомляють перед вільними датами.

Лука, Івано-Франківська область

Якщо ж твоє місце сили — водойми, гарним варіантом є кемпінг Білий Бізон на березі річки Дністер. На території є кілька варіантів для проживання:

двокімнатне бунгало на чотирьох людей з окремими входами й спільною верандою; чотиримісне однокімнатне бунгало або намет.

Душ і туалет розташовані в окремому блоці поряд із будиночками. На території також є сауна. Додатково можна замовити харчування та сплави Дністром.

Делева, Івано-Франківська область

Ще один кемпінг на березі Дністра — Пристань варяга. Там можна розміститися на зелених терасах зі своїм чи орендованим наметом або ж зняти кімнату в котеджі.

На території облаштовані санвузли з душем, мангали та кухня з газовою плитою, мікрохвильовою пічкою, електрочайником і необхідним посудом.

Тут доступні цікаві розваги: сплави річкою, оренда каяків, SUP-дошок та надувних рафтів.

Інші області

Могилівка, Вінницька область

Кемпінг Голубе Озеро має десять наметів для відпочинку. Поряд з локацією є кар’єр, ставок для риболовлі та ліс.

На території є гарячий душ, туалет, Wi-Fi, а в кожному наметі необхідна побутова техніка: холодильник, обігрівач та меблі. Для гостей також доступні мангали та посуд.

Чехівка, Черкаська область

Черкаська область теж тішить краєвидами та можливостями для комфортного відпочинку. Біля селища Чехівка на березі Дніпра розташований кемпінг із назвою цього населеного пункту.

Тут є не лише піщаний пляж і місця для наметів, а й теплий душ, туалети, розетки, Wi-Fi, холодильники, два волейбольні майданчики та закритий павільйон, де можна сховатися від дощу.

Також тут можна знайти столи зі стільцями, мангали та печі для приготування їжі. Гостям без власних наметів пропонують шатра на прокат.

Канів, Черкаська область

Ще одна затишна місцина для відпочинку в Черкаській області — глемпінг Mandra. Тут розташовано дев’ять двомісних наметів, обладнаних ліжками, тумбами й розетками.

У кожному з них є кухонний куток з електроплитою, чайником, посудом і холодильником. На території також облаштували барбекю-зону, працюють літній кінотеатр і лазня.

Царівка, Житомирська область

На території готелю “Царів Хутір” розташований глемпінг Shalash. Там можна забронювати двомісний намет обладнаний ліжком та обігрівачем, електрикою й інтернетом.

На терасі є крісла й місце для невеликого вогнища. Біля глемпу є приватна зона барбекю з грилем, вугіллям і всім необхідним для розпалу. Ще одним плюсом локації є те, що сніданки на двох входять до вартості.

З розваг, які пропонує локація — кіно просто неба, басейн й озеро для купання та ресторан.

Нова Дофінівка, Одеська область

Якщо давно міряв(-ла) прокидатися на самому березі Чорного моря, то глемпінг Minimalist, може втілити цю мрію в реальність.

Глемпінг розташований всього за 10 км від Одеси. Складається він з трьох наметів, обладнаних ліжком, санвузлом, Wi-Fi та кухнею з плитою, кавоваркою й електрочайником. Поруч є тераса із шезлонгами.

Якщо ти плануєш відпочинок з дитиною, то у двох глемпах передбачене додаткове місце на другому ярусі. З додаткових послуг, які можна замовити на території — чан із травами.

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