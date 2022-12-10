Легенды, экстрим и наполненные историей места: где отдохнуть в Карпатах на Новый год 2023

Если в городе не удается погрузиться в атмосферу рождественских и новогодних праздников, то, по возможности, стоит отправиться на ее поиски. Лучшим местом для этого будут украинские Карпаты.

Однако эта горная система протянулась на немалой территории нашей страны, поэтому возникает вопрос выбора максимально соответствующего собственным запросам места.

Кто-то любит ездить по проторенным дорожкам, но для некоторых такая поездка может быть первой в жизни. Поэтому рассказываем об интересных местах в Карпатах, где можно отдохнуть на Новый год.

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Однако сначала совет от предпринимателя и туристического оператора Виталия Базана, которым он поделился с Фактами ICTV.Life.

Если ты планируешь отдых самостоятельно, лучше бронировать жилье через проверенный сервис.

Таким образом удастся минимизировать риски встретить мошенников, количество которых, к сожалению, на праздники становится только больше. Кроме того, в случае необходимости на официальных сайтах можно обратиться за помощью, если в процессе подготовки или уже самого путешествия возникла какая-то проблема.

Первая остановка наиболее очевидная — Буковель

Это, похоже, самый известный курорт Карпат. Поэтому, конечно, у него еще и достаточно хорошо развитая инфраструктура. Кроме того, местные привыкли к большому количеству туристов, поэтому в отелях к праздникам уже начинают готовить свою оригинальную программу на Новый год, а также особое меню.

А если тебе не подойдут предлагаемые развлечения, всегда можно найти, чем заняться. Например, прокатиться на санках, лыжах, снегоходах, сноубордах, тюбингах.

Или попробовать канатную дорогу для велосипедистов, или полюбоваться горными пейзажами Горганов и Черногорского хребта во время поездки на подъемнике.

Также можно посетить каток на озере Молодости, покататься на собачьих упряжках, увидеть собственными глазами сооружения со льда и снега в виде гостиницы под названием Ice Hotel Bukovel или просто прогуляться по местной ярмарке.

Хорошая альтернатива Буковелю — Поляница

Конечно, не всем по карману остаться в новогоднюю ночь в Буковеле, поскольку с популярностью курорта растут и его цены. Поэтому есть хороший альтернативный вариант, находящийся в десяти километрах от него.

Село расположено в пределах живописного горного массива Горганы, а неподалеку от населенного пункта есть водопад под названием Богдан.

Однако не только природой может быть интересна Поляница, но и своей историей. В селе похоронены участники освободительной борьбы ОУН и УПА, а местные еще могут вспомнить битвы за независимость, пронизавшие прошлый век нашей истории.

Заповедник и рай для лыжников — Ворохта

Также неподалеку от Буковеля находится поселок Ворохта, расположенный на территории Карпатского национального заповедника, поэтому невероятные виды гарантированы.

Кроме того, важно помнить, что это гуцульский поселок, поэтому здесь можно собрать немало интересных традиций, выучить необычные слова из местного диалекта и перенять несколько оригинальных рецептов.

Или просто посвятить время спорту и единению с природой и отправиться кататься на лыжах. Особенно местные спуски понравятся начинающим, поэтому досуг будет не только приятным, но и безопасным.

Идеальное для семейного отдыха — Яремче

Яремче тоже расположено недалеко от Буковеля, но имеет свою уникальную черту — этот город часто привлекает внимание эко-туристов красотой своих пейзажей.

Кроме того, инфраструктура для отдыхающих хорошо развита. Поэтому, если ты пожелаешь быстро найти гостиницу для проживания, ресторан или колыбу для уютного ужина, то поиски не затянутся надолго.

Также в городе можно научиться кататься на лыжах, отправиться на прогулку на санях с лошадьми или на снегоходах, просто пройтись по новогодней ярмарке или устроить себе настоящий SPA-отдых.

Бюджетный, но очень богатый историей — Микуличин

Люди часто отмечают бюджетность отдыха в селе Микуличин. Однако немногие замечают другие его особенности. Например, это еще и самое длинное село в Украине, которая простирается на 44 километра. Да и это не самое главное.

Интересно, что этот населенный пункт впервые упоминается уже в 1412 году, он был под властью князя Микулы. Но село не давало историкам долго забывать о себе, и уже через несколько столетий здесь появились опрышки Олексы Довбуша. Так что, если немного поинтересоваться, то можно узнать еще немало интересных историй у местных об этом необычном месте.

Или же просто пройти по тропинкам, по которым когда-то ходили украинские художники, поскольку в Микуличине побывало много выдающихся личностей, в частности писатели Василий Стефаник, Богдан Лепкий, Иван Франко.

Мечта сноубордистов — Славское

Еще один населенный пункт, который может быть хорошо известным ярым сноубордистам и лыжникам — Славское. Однако прокатиться здесь можно еще и на квадроциклах, снегоходах и даже на собачьей упряжке.

Однако не будет скучно и тем, кто совсем далёк от спорта, поскольку в поселке невероятной красоты природа. Можно прогуляться к водопаду Каменка, пещере Писаный колодец, церкви Успения Пресвятой Богородицы или до историко-культурного заповедника Тустань.

Кроме того, в новогодние праздники местные превращают свой родной поселок в настоящую сказку. А их традиции и обычаи не могут оставить равнодушными любого туриста, особенно семьи с маленькими детьми.

Высокогорный курорт в сочетании с легендами — Ясиня

Поселок Ясиня богат не только невероятными видами, но и легендами. Населённый пункт находится высоко в горах, так что атмосферы сказочности добавляет немалое количество снега, всегда здесь лежит из-за погодных условий.

Для тех, кто просто хочет активно провести отдых, можно найти себе развлечения по душе. К примеру, отправиться на горнолыжные трассы.

Или можно быть ближе к местным и насладиться традиционными блюдами и послушать обряды и истории, которые присущи этим краям. А еще — посетить колоритную Струковскую церковь, гору Петрос или водопад Труфанец.

Также елку считают неотъемлемой частью празднования Нового года. Украинцы обожают эту давнюю традицию и каждый год украшают зеленую красавицу, ожидая удачи и счастья в новом году. Читай, когда ставить елку к Новому году 2023 года.

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