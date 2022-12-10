Легенди, екстрим та сповнені історії місцини: де відпочити у Карпатах на Новий рік 2023

Якщо у місті не вдається зануритись в атмосферу різдвяних та новорічних свят, то, за можливості, варто відправитись на її пошуки. Найкращим місцем для цього будуть Українські Карпати.

Однак ця гірська система простягнулась на чималій території нашої країни, тому постає питання вибору максимально відповідного до власних запитів місця.

Хтось любить їздити протореними доріжками, але для декого така поїздка може бути першою у життя. Тому розповідаємо про цікаві місцини у Карпатах, де можна відпочити на Новий рік.

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Однак спершу порада від підприємця та туристичного оператора Віталія Базана, якої він поділився з Фактами ICTV.Life.

Якщо ти плануєш відпочинок самостійно, то краще бронювати житло через перевірений сервіс.

Таким чином вдасться мінімізувати ризики натрапити на шахраїв, яких, на жаль, на свята лише більшає. Крім того, у разі потреби на офіційних сайтах можна звернутись по допомогу, якщо у процесі підготовки або ж уже самої подорожі виникла якась проблема.

Перша зупинка найбільш очевидна — Буковель

Це, здається, найвідоміший курорт Карпат. Тому, звісно, він має ще й досить добре розвинену інфраструктуру. Крім того, місцеві вже звикли до великої кількості туристів, тому у готелях до свят уже починають готувати свою оригінальну програму на Новий рік, а також особливе меню.

А якщо тобі не підійдуть запропоновані розваги, то завжди можна знайти, чим зайнятись. Наприклад, покататись на санках, лижах, снігоходах, сноубордах, тюбінгах.

Або ж спробувати канатну дорогу для велосипедистів, чи помилуватись гірськими краєвидами Ґорґанів і Чорногірського хребта під час поїздки на підйомнику.

Також можна відвідати каток на озері Молодості, покататись на собачих упряжках, побачити на власні очі спорудження з льоду і снігу у вигляді готелю під назвою Ice Hotel Bukovel чи просто прогулятись місцевим ярмарком.

Гарна альтернатива Буковелю — Поляниця

Звісно, не всім може бути по кишені залишитись у новорічну ніч у Буковелі, оскільки з популярністю курорту зростають і його ціни. Тому є гарний альтернативний варіант, що знаходиться в десяти кілометрах від нього.

Село розташоване у межах мальовничого гірського масиву Ґорґани, а неподалік населеного пункту розташований водоспад під назвою Богдан.

Проте не лише природою може бути цікавою Поляниця, але й своєю історією. У селі поховані учасники визвольної боротьби ОУН та УПА, а місцеві ще можуть пригадати битви за незалежність, що пронизали минуле століття нашої історії.

Заповідник та рай для лижників — Ворохта

Також неподалік від Буковеля знаходиться селище Ворохта, що розташувалось на території Карпатського національного заповідника, тож неймовірні краєвиди гарантовані.

Крім того, важливо пам’ятати, що це гуцульське селище, тому тут можна назбирати чималу кількість цікавих традицій, вивчити незвичайні слова з місцевого діалекту та перейняти кілька оригінальних рецептів.

Або ж просто присвятити час спорту та єднанню з природою і відправитись кататись на лижах. Особливо місцеві спуски сподобаються початківцям, тож дозвілля буде не лише приємним, але й безпечним.

Ідеальне для сімейного відпочинку — Яремче

Яремче теж розташоване неподалік від Буковелю, але має свою унікальну рису — це місто часто привертає увагу еко-туристів красою своїх краєвидів.

Крім того, інфраструктура для відпочивальників добре розвинена. Тому, якщо ти забажаєш швидко знайти готель для проживання чи ресторан або ж колибу для затишної вечері, то пошуки не затягнуться надовго.

Також у місті можна навчитись кататись на лижах, відправитись на прогулянку на санях із кіньми чи на снігоходах, або ж просто пройтись новорічним ярмарком чи влаштувати собі справжній SPA-відпочинок.

Бюджетний, але дуже багатий на історію — Микуличин

Люди часто відзначають бюджетність відпочинку у селі Микуличин. Однак мало хто помічає інші його особливості. Наприклад, це ще й найдовше село в Україні, що простягається на 44 кілометри. Та і це не найголовніше.

Цікаво, що про цей населений пункт вперше згадується вже у 1412 році, який був під владою князя Микули. Та село не давало історикам довго сумувати за собою, і вже за кілька століть тут з’явились опришки Олекси Довбуша. Тож якщо трошки поцікавитись, то можна дізначить ще чимало цікавих історій у місцевих про цю незвичайну місцину.

Або ж просто пройти стежинами, якими колись ходили українські митці, оскільки у Микуличині побувало багато видатних особистостей, зокрема письменники Василь Стефаник, Богдан Лепкий, Іван Франко.

Мрія сноубордистів — Славське

Ще один населений пункт, який може бути добре відомим затятим сноубордистам та лижникам — це Славське. Однак покататись тут можна ще й на квадроциклах, снігоходах та навіть собачій упряжці.

Однак не буде нудно і тим, хто зовсім далекий від спорту, оскільки у селищі неймовірної краси природа. Можна прогулятись до водоспаду Кам’янка, печери Писана криниця, церкви Успіння Пресвятої Богородиці або ж історико-культурного заповідника Тустань.

Крім того, на новорічні свята місцеві перетворюють своє рідне селище на справжню казку. А їхні традиції та звичаї не зможуть залишити байдужими жодного туриста, особливо сім’ї з маленькими дітьми.

Високогірний курорт у поєднанні з легендами — Ясіня

Селище Ясіня багате не лише на неймовірні краєвиди, але й на легенди. Населений пункт знаходиться високо у горах, тож атмосфери казковості додає чимала кількість снігу, що завжди тут лежить через погодні умови.

Для тих, хто просто прагне активно провести відпочинок, можна знайти собі розваги до душі. Наприклад, відправитись на гірськолижні траси.

Або ж можна бути ближче до місцевих та насолодитись традиційними стравами і послухати про обряди та історії, які притаманні цим краям. А ще — відвідати колоритну Струківську церкву, гору Петрос, чи водоспад Труфанець.

Також ялинку вважають невіддільною частиною святкування Нового року. Українці обожнюють цю давню традицію і щороку прикрашають зелену красуню, очікуючи удачі та щастя у новому році. Читай, коли ставити ялинку до Нового року 2023 року.

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