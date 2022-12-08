Коли ставити ялинку до Нового року 2023: народні повір’я та вдалі дати

Ялинку вважають невіддільною частиною святкування Нового року. Українці обожнюють цю давню традицію і щороку прикрашають зелену красуню, очікуючи удачі та щастя у новому році.

Коли ставити ялинку до Нового року 2023 року — читай у матеріалі.

Коли ставити ялинку до Нового року

Якщо ти хочеш насолоджуватися запахом та кольором новорічної красуні, можеш ставити ялинку вже зараз. Нічого поганого у цьому немає. Але спочатку потрібно визначитися, яке дерево будеш ставити в будинку.

Зараз також дивляться

Натуральна ялинка хоч і дарує атмосферу свята, але робить це не так довго. Адже хвоя досить швидко жовтіє та опадає.

Особливо тоді, коли її приносять із холоду у теплу квартиру. Потрібно пам’ятати, що дерево зберігається свіжим приблизно два тижні.

Тому найкраще ставити ялинку за кілька днів до Нового року. Так буде шанс зустріти Старий Новий рік із ялинкою, яка ще матиме гарний вигляд.

А ось штучна не потребує особливого догляду. Її ставлять у будь-який час. Можна робити це за місяць до свят, а розбирати тоді, коли заманеться.

Якщо ти вірянин(-ка) західного обряду, то найкраще ставити ялинку на початку грудня. Якого числа потрібно ставити ялинку у цьому випадку?

Якщо жива, то 23 грудня. А якщо штучна — можна набагато раніше. Найголовніше, поставити її до римо-католицького Різдва (25 числа).

Якого числа ставити ялинку на Новий 2023 рік: православні прикмети

Наші пращури вірили, що від того, в який саме день поставити ялинку, залежить, чи будеш ти щасливий(-а) у новому році.

Точних дат при цьому немає. Головне — зробити це до Різдва. Ось кілька таких повір’їв:

22 грудня. Ставили ялинку цього дня не просто так, адже 22 число — день зимового сонцестояння. Слов’яни думали, що цей день є початком нового життєвого циклу. Предки не ставили ялинку, а розвішували гілочки у будинках.

24 грудня. Цього дня ставили ялинку жителі німецьких народів. Вони це робили не для того, щоб було щастя в новому році або прогнати злих духів, а для того, щоб мати добрий урожай. Після цього таку традицію перейняли християни. Якщо хочеш, щоб у будинку був достаток, став дерево саме в цей день.

28 грудня. У Трифонів день православні віряни вбирали ялинку. Трифон допомагав нужденним і захищав знедолених. Якщо хочеш уберегти себе від злих язиків та складнощів, вбирай дерево 28 грудня.

Також є особлива дата, коли ставити ялинку в будинку не можна. 22 листопада, згідно з прикметами, розпочинається зима.

Вона господарює і перебиває усі твої бажання.

Коли ставити ялинку до Нового року православним вірянам

Православні вважають, що ялинка — це символ достатку, кращого життя та віри у Христа. Її ставлять на початку грудня.

Але перед тим, як прикрашати її, потрібно обов’язково помолитися. Забирають дерево православні віряни після 14 січня. Тоді, коли приходить свято Василя та закінчується Старий Новий рік. До Хрещення ялинка вже не має стояти в будинку православного вірянина.

Коли ставити ялинку до Нового року: сприятливі дати

18 число. Якщо хочеш створити вдома атмосферу свята та задобрити Святого Миколая, то в будинку буде достаток та успіх.

22 число. У день сонцестояння вважається, що всяка погань втрачає свою силу. Ялинка стане оберегом для твого сімейного гніздечка.

24 число вважається однією з найсприятливіших дат для того, щоб ставити та прикрашати ялинкове дерево.

28 число. Вважається, що 28 грудня — це останній день, коли можна ставити ялинку, щоб попросити цього дня щастя та удачі у Всесвіту.

Незабаром настане період новорічних свят. Чи не завжди столиця була епіцентром святкувань. Читай, яким буде Новий рік у Києві.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!