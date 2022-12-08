Коли ставити ялинку до Нового року 2023: народні повір’я та вдалі дати

Ялинку вважають невіддільною частиною святкування Нового року. Українці обожнюють цю давню традицію і щороку прикрашають зелену красуню, очікуючи удачі та щастя у новому році.
Коли ставити ялинку до Нового року 2023 року — читай у матеріалі.
Якщо ти хочеш насолоджуватися запахом та кольором новорічної красуні, можеш ставити ялинку вже зараз. Нічого поганого у цьому немає. Але спочатку потрібно визначитися, яке дерево будеш ставити в будинку.
Натуральна ялинка хоч і дарує атмосферу свята, але робить це не так довго. Адже хвоя досить швидко жовтіє та опадає.
Натуральна ялинка хоч і дарує атмосферу свята, але робить це не так довго. Адже хвоя досить швидко жовтіє та опадає.
Особливо тоді, коли її приносять із холоду у теплу квартиру. Потрібно пам’ятати, що дерево зберігається свіжим приблизно два тижні.
Тому найкраще ставити ялинку за кілька днів до Нового року. Так буде шанс зустріти Старий Новий рік із ялинкою, яка ще матиме гарний вигляд.
А ось штучна не потребує особливого догляду. Її ставлять у будь-який час. Можна робити це за місяць до свят, а розбирати тоді, коли заманеться.
А ось штучна не потребує особливого догляду. Її ставлять у будь-який час. Можна робити це за місяць до свят, а розбирати тоді, коли заманеться.
Якщо ти вірянин(-ка) західного обряду, то найкраще ставити ялинку на початку грудня. Якого числа потрібно ставити ялинку у цьому випадку?
Якщо жива, то 23 грудня. А якщо штучна — можна набагато раніше. Найголовніше, поставити її до римо-католицького Різдва (25 числа).
Наші пращури вірили, що від того, в який саме день поставити ялинку, залежить, чи будеш ти щасливий(-а) у новому році.
Точних дат при цьому немає. Головне — зробити це до Різдва. Ось кілька таких повір’їв:
Також є особлива дата, коли ставити ялинку в будинку не можна. 22 листопада, згідно з прикметами, розпочинається зима.
Вона господарює і перебиває усі твої бажання.
Православні вважають, що ялинка — це символ достатку, кращого життя та віри у Христа. Її ставлять на початку грудня.
Але перед тим, як прикрашати її, потрібно обов’язково помолитися. Забирають дерево православні віряни після 14 січня. Тоді, коли приходить свято Василя та закінчується Старий Новий рік. До Хрещення ялинка вже не має стояти в будинку православного вірянина.
Незабаром настане період новорічних свят. Чи не завжди столиця була епіцентром святкувань. Читай, яким буде Новий рік у Києві.
А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!