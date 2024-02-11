Хобби для души и здоровья мозга: как игра на музыкальных инструментах предотвращает развитие деменции

Может быть, ты слышал(-а) о таком состоянии у людей, как деменция. Особенно специалисты советуют заниматься разными упражнениями, чтобы снизить риски проявления деменции.

Результаты недавнего исследования показали, что игра на музыкальном инструменте может отсрочить развитие деменции или вообще предотвратить ее появление. Читай в материале, что об этом известно.

Игра на музыкальном инструменте предотвращает появление деменции

Прежде всего, нужно понять, что такое деменция. Это не одно конкретное заболевание. Это общее название, обозначающее состояние, проявляющееся снижением памяти, когнитивных процессов, исполнительных функций (планирования, суждения, критики) и т.д. Такое состояние мешает обыденному функционированию человека, он теряет способность к самообслуживанию, еще это влияет на поведение, чувства и эмоции.

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Чтобы предотвратить появление такого состояния, можно делать различные упражнения, в частности играть на музыкальном инструменте. К такому выводу пришли ученые из Эксетерского университета в Великобритании во время исследования, опубликованного в научном журнале International Journal of Geriatric Psychiatry.

Исследователям удалось проанализировать данные 1107 человек старше 40 лет, у которых предварительно не был установлен диагноз деменция. В ходе исследования сравнивали их когнитивные и музыкальные возможности, пишет Science Alert. В результатах указывается, что показатели функций мозга значительно лучше у тех, кто увлекался игрой на музыкальных инструментах.

Когнитивный психолог из Университета Эксетера Энн Корбетт отметила, что в ходе исследования изучали, как влияет музыка на здоровье мозга.

Мы считаем, что занятие музыкой может быть способом сохранить ловкость и стойкость мозга, известного как когнитивный резерв (способность сохранять умственную деятельность, несмотря на возрастные изменения в мозге — ред.), — объяснила она.

Ученые считают, что люди, у которых когнитивный резерв больше, имеют меньший риск заболеть болезнью Альцгеймера. Этот резерв увеличивается благодаря образу жизни и выбранной деятельности.

Но другие факторы могут также влиять на снижение риска появления деменции. К примеру, люди с более высоким доходом могут позволить себе и уроки музыки, и качественное питание, которое, вероятно, тоже положительно влияет на функционирование мозга.

Предыдущие исследования показали, что игра на музыкальных инструментах позволяет тренировать мозг и поддерживать его в тонусе. Но Корбетт добавляет, что для изучения этой взаимосвязи требуются дополнительные исследования.

Наиболее распространенной формой деменции является болезнь Альцгеймера. Ранее мы рассказывали о ее симптомах и как ее определить.

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