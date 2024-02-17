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Когда горит лес в США, пострадать можешь даже ты. Качество воздуха в мире — как стремительно ухудшается и что делать

Виктория Мельник, журналист сайта 17 февраля 2024, 10:00
качество воздуха
Фото: Unsplash

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