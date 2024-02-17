Когда горит лес в США, пострадать можешь даже ты. Качество воздуха в мире — как стремительно ухудшается и что делать

Вопрос экологии как никогда остро встал перед правлениями всех стран мира, ведь ежедневно ситуация с качеством воды, пищи и даже воздуха стремительно ухудшается. Мы можем не видеть последствия экологического кризиса сейчас, но они точно окажутся значительными в перспективе.

Исследования ученых свидетельствуют, что воздух, которым мы дышим, может влиять не только на наше физическое, но и на психологическое здоровье. Только в ряде стран ситуация с чистотой воздуха улучшилась благодаря политике, которую там ввели на ограничение загрязнения.

Но одним из факторов, наиболее влияющих на ситуацию с чистотой воздуха, являются лесные пожары. Исследование в ACS Publications выявило, что уровень загрязненности воздуха в западной части США за последнее десятилетие вырос до пяти микрограмм на кубический метр.

Сейчас также смотрят

Четверть всех причин загрязнения — составляют лесные пожары.

Ожидается, что изменение климата увеличит риск лесных пожаров по всему миру и возможно, что качество воздуха также пострадает. Об этом подробно рассказали в BBC.

Как лесные пожары влияют на качество воздуха

Кроме упомянутого вреда в атмосфере, лесные пожары негативно сказываются на здоровье людей, имеющих респираторные заболевания. В частности, из-за выбросов ртути, микроскопических твердых или жидких частиц, иногда достигающих размера в 2,5 микрометра или менее.

Поэтому токсичность дыма от лесных пожаров в четыре раза больше, чем токсичность твердых частиц другого типа загрязнения.

Также существуют проблемы, которые могут возникнуть в перспективе, если не заботиться о методах опережения лесных пожаров. Ведь лесные пожары — это не только местная проблема для людей, живущих вблизи лесов, торфяников и лугов.

Столбы дыма в результате лесных пожаров могут достигать 23 км в высоту, откуда опасные вещества распространяются по всему земному шару.

Более того: другое исследование, опубликованное в ACS Publications, также выявило, что токсичность дыма может становиться большей со временем. То есть, количество плохих веществ в дыме удваивается всего через несколько часов после начала пожара.

— Даже если кто-то находится далеко от источника огня, у него все равно могут возникнуть плохие последствия для здоровья из-за вдыхания сильно разреженного и окисленного дыма, — сказал ВВС атмосферный химик из Швейцарского федерального технологического института Лозанны Атанасиос Ненес.

Читать по теме Достичь экологического нейтралитета: Еврокомиссия показала план по уменьшению выбросов газов Еврокомиссия одобрила документ об уменьшении выбросов углеродных газов в атмосферу.

Как лесные пожары влияют на наше здоровье

Вместе с тем следует понимать, что и не всюду воздух одинаково загрязнен. Например, часто наиболее загрязненные районы города являются самыми бедными. Влияют на ситуацию также инвестиции в образование, питание, курение и употребление алкоголя.

Более того: некоторые ученые заявляют, что качество воздуха влияет на вес человека, его метаболизм. Этот фактор может играть значительную роль в развитии диабета второго типа, а имеющийся в воздухе микропластик также может нарушать работу гормонов, регулирующих наш метаболизм.

Вполне ожидаемо влияние токсичных веществ отслеживается и на обоняние людей, проживающих на более загрязненных территориях. Ученые считают, что это происходит из-за воспаления в дыхательных путях, которое провоцируют токсичные частицы в воздухе.

Особенно часто потеря обоняния поражает людей за 60 лет.

В то же время даже места с чистым воздухом на планете со временем также фиксируют повышение уровня загрязнения. Например, таким местом является крошечный городок Ню-Олесунн на Шпицбергене, в Норвегии.

Поселение сформировалось всего в тысяче километров от Северного полюса, сегодня здесь одни из лучших показателей качества воздуха. Однако в последние годы уровень метана и сульфатов ощутимо увеличился.

Другими отдаленными местами с чистым воздухом являются станция Мауна-Лоа на Гавайях, остров Маккуори и станция Кейси в Антарктиде.

В Украине на ухудшение экологической ситуации оказывает влияние полномасштабная война. Как выбросы из снарядов и взрывы в земле влияют на экологию страны и мира — читай в другом материале.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.