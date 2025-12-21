Как без проблем уехать в ЕС с животным — полезные советы от правительства

Государственная служба Украины по безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей опубликовала обновленный гид для владельцев домашних животных, которые планируют поездки за границу — детали читай в материале.

Что нужно животному для пересечения границы со странами ЕС

Прежде всего, чтобы пересечь границу с животным в страны ЕС, больше всего времени занимает 3 месяца ожидания после забора крови для лабораторного исследования сыворотки крови на наличие антител к вирусу бешенства.

Детальнее, как происходит забор крови для свободного и беспроблемного пересечения границы:

чипирование и прививка против бешенства; сдача анализа крови на наличие антител к вирусу бешенства — производят после 30 дней после вакцинации; ожидание трех месяцев после забора крови.

Лишь после последнего этапа модно оформлять последние документы и ввозить животное в страны ЕС.

Также следует ежегодно поддерживать иммунитет животному — вакцинировать животное нужно один раз в год против бешенства. Если не пропускать ревакцинацию, то повторное исследование антител не требуется, и поэтому не стоит ждать еще 4 месяца.

Перед самым выездом, а именно через 72 часа, следует оформить:

форму Ф1;

ветеринарный сертификат о состоянии здоровья животных.

Эти документы оформляют государственные ветеринары и инспекторы Госпродпотребслужбы.

Раньше мы рассказывали, как помочь животному адаптироваться после приюта — читай в материале полезные советы и чем ты можешь помочь.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!