Як без проблем виїхати в ЄС з твариною — корисні поради від уряду

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів опублікувала оновлений гід для власників домашніх тварин, які планують поїздки за кордон — деталі читай у матеріалі.
Що треба тварині для перетину кордону з країнами ЄС
Перша за все, щоб мати змогу перетнути кордон з твариною до країн ЄС, найбільше часу займає 3 місяці очікування після забору крові задля лабораторного дослідження сироватки крові на наявність антитіл до вірусу сказу.
Детальніше, як відбувається забір крові задля вільного та безпроблемного перетину кордону:
- чипування та щеплення проти сказу;
- здача аналізу крові на наявність антитіл до вірусу сказу — роблять після 30 днів після вакцинації;
- Очікування трьох місяців після забору крові.
Лише після останнього етапу модна оформляти останні документи та ввозити тварину до країн ЄС.
Також варто щорічно підтримувати імунітет тварині — вакцинувати тварину потрібно один раз на рік проти сказу. Якщо не пропускати ревакцинацію, то повторне дослідження на антитіла не потрібне, і тому не варто чекати ще 4 місяці.
Перед самим виїздом, а саме за 72 години, слід оформити:
- форму Ф1;
- ветеринарний сертифікат про стан здоров’я тварини.
Ці документи оформлюють державні ветеринари та інспектори Держпродспоживслужби.
