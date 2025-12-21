Як без проблем виїхати в ЄС з твариною — корисні поради від уряду

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів опублікувала оновлений гід для власників домашніх тварин, які планують поїздки за кордон — деталі читай у матеріалі.

Що треба тварині для перетину кордону з країнами ЄС

Перша за все, щоб мати змогу перетнути кордон з твариною до країн ЄС, найбільше часу займає 3 місяці очікування після забору крові задля лабораторного дослідження сироватки крові на наявність антитіл до вірусу сказу.

Детальніше, як відбувається забір крові задля вільного та безпроблемного перетину кордону:

чипування та щеплення проти сказу; здача аналізу крові на наявність антитіл до вірусу сказу — роблять після 30 днів після вакцинації; Очікування трьох місяців після забору крові.

Лише після останнього етапу модна оформляти останні документи та ввозити тварину до країн ЄС.

Також варто щорічно підтримувати імунітет тварині — вакцинувати тварину потрібно один раз на рік проти сказу. Якщо не пропускати ревакцинацію, то повторне дослідження на антитіла не потрібне, і тому не варто чекати ще 4 місяці.

Перед самим виїздом, а саме за 72 години, слід оформити:

форму Ф1;

ветеринарний сертифікат про стан здоров’я тварини.

Ці документи оформлюють державні ветеринари та інспектори Держпродспоживслужби.

Раніше ми розповідали, як допомогти тварині адаптуватися після притулку — читай у матеріалі корисні поради і чим ти можеш зарадити.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!