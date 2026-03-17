Как правильно обойти поезд на вокзале: важные советы, которые спасают жизнь

Железнодорожные вокзалы всегда являются потенциально опасными, особенно зона вблизи поезда.

Как правильно обойти поезд на вокзале — о правилах, которые сохраняют здоровье и жизнь — читай в материале.

Как правильно обойти поезд на вокзале: советы

Обходить следует только в специально отведённых местах — переходах, по мосткам или подземным тоннелям. Никогда нельзя перелезать через вагоны или пытаться пройти под ними.

Если на вокзале нет специальных переходов, ищите настилы с обозначением: Переход через пути.

Перед тем как перейти, убедитесь, что по рельсам не движется поезд, или подождите на безопасном расстоянии, пока он проедет.

Иногда на платформе таких переходов может не быть, и других способов перейти рельсы нет. В таком случае обходить поезд можно только со стороны платформы, никогда не со стороны путей — навстречу может ехать другой поезд или локомотив.

Дойдя до конца поезда, не обходите его сразу слишком близко.

Для безопасности держите расстояние не менее 5 метров от крайнего вагона — это даёт время отойти, если поезд внезапно тронется.

Обходить поезд следует только в направлении его движения. Так машинист будет видеть вас, и это уменьшает риск несчастных случаев, если поезд начнёт движение.

Во время обхода внимательно смотрите под ноги и избегайте предметов на рельсах или рядом с ними. Если вы обходите поезд с детьми, обязательно держите их за руки.

Если вместе с домашним питомцем — держите его на поводке и рядом, чтобы избежать опасности.

Не забывайте о собственной видимости — носите светлую одежду в тёмное время суток, чтобы машинисты могли вас видеть.

Если поезд только прибывает на вокзал или отправляется, обходить его вообще нельзя. Лучше подождать, пока движение полностью остановится.

Соблюдая эти правила, вы сможете безопасно обойти поезд на вокзале и избежать травм или несчастных случаев.

