Як правильно обійти потяг на вокзалі: важливі поради, що рятують життя

Залізничні вокзали завжди є потенційно небезпечними, особливо зона поблизу потяга.

Як правильно обійти потяг на вокзалі — про правила, які зберігають здоров’я та життя – читай у матеріалі.

Як правильно обійти потяг на вокзалі: поради

Обходити слід лише у спеціально відведених місцях — переходах, по містках або підземних тунелях. Ніколи не можна перелазити через вагони чи намагатися пройти під ними.

Якщо на вокзалі немає спеціальних переходів, шукайте настили з позначкою: Перехід через колії.

Перед тим як перейти, переконайтеся, що по рейках не рухається потяг, або зачекайте на безпечній відстані, доки він проїде.

Іноді на платформі таких переходів може не бути, і інших способів перейти рейки немає. У такому випадку обходити поїзд можна лише з боку платформи, ніколи не з боку рейок — назустріч може їхати інший потяг або локомотив.

Дійшовши до кінця поїзда, не обходьте його відразу занадто близько.

Для безпеки тримайте відстань принаймні 5 метрів від крайнього вагона — це дає час відійти, якщо потяг раптом рушить.

Обходити поїзд слід лише в напрямку його руху. Так машиніст буде бачити вас, і це зменшує ризик нещасних випадків, якщо потяг почне рух.

Під час обходу уважно дивіться під ноги та уникайте предметів на рейках або біля них. Якщо ви обходите поїзд із дітьми, обов’язково тримайте їх за руки.

Якщо разом із домашнім улюбленцем — тримайте його на повідку та поруч, щоб уникнути небезпеки.

Не забувайте про власну видимість — носіть світлий одяг у темний час доби, щоб машиністи могли вас бачити.

Якщо поїзд тільки прибуває на вокзал або відправляється, обходити його взагалі не можна. Краще почекати, доки рух повністю зупиниться.

Дотримуючись цих правил, ви зможете безпечно обійти потяг на вокзалі та уникнути травм або нещасних випадків.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!