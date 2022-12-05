Декор без электричества: как украсить жилье на новогодние праздники — уютные идеи

Ничто не сможет забрать у тебя атмосферу рождественских праздников и ожидания чуда. Если дома часто нет света, Вікна рассказывают, как украсить квартиру на Новый год без электричества — выбирай уютные и праздничные идеи.

Как украсить квартиру на Новый год без электричества — уютные идеи

Чтобы украсить свое жилье на рождественские праздники без использования электрических гирлянд, понадобится хорошее настроение и немного креатива. Начать можно с маленьких деталей, создающих атмосферу праздника дома.

Сделай или купи красивые веночки из елки, игрушек и маленьких новогодних фигурок. Если у тебя есть дети, это будет отличная возможность провести время вместе и создать что-то своими руками для праздника.

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Свечи красного, белого и зеленого цвета тоже могут стать частью декора. Возможно, у тебя есть для них праздничная подставка или ты можешь сделать ее самостоятельно из веток елки. Такой декор будет очень атмосферно выглядеть на столе.

Наверное, самым популярным элементом новогоднего декора в этом году стали гномы и эльфы. Их можно купить в сетевых магазинах товаров для дома.

Конечно, важной частью новогоднего декора является елка. Но чтобы добавить еще больше атмосферы, ты можешь упаковать подарки для друзей и родных и положить их под елку. Кстати, мы рассказывали, как упаковать подарки самостоятельно.

Чтобы украсить не только гостиную или собственную комнату, нужно позаботиться и о кухне. Создать новогоднее настроение можно с помощью праздничной скатерти, разрисованных пряников и конфет-тростей из карамели. Добавь к столу фигурки оленей или рождественские свечи.

Пледы также напоминают нам об атмосфере холода и снега, а соответственно и Рождества. Добавь несколько пледов и подушек на диван или кровать. Прекрасно, если они пушистые или в цветах праздников.

А если у тебя есть домашний любимец, ты можешь купить или связать ему костюм на праздники. Ведь это тепло и красиво одновременно.

Если все же хочется фонариков или гирлянд, можешь приобрести работающие от батареек. У них низкое потребление, и гирлянды могут быть еще и освещением на случай отключения электроэнергии.

Даже если у тебя еще не появилось новогоднее настроение, создать его можно с помощью небольших уютных вещей вокруг. Подари настоящий праздник себе и окружающим, ведь позитивные эмоции нам так нужны.

Ранее мы рассказывали о новогоднем плейлисте для праздничной атмосферы.

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