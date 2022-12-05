Декор без електрики: як прикрасити житло на новорічні свята — затишні ідеї

Ніщо не зможе забрати в тебе атмосферу різдвяних свят і очікування дива. Якщо вдома часто немає світла, Вікна розповідають, як прикрасити квартиру на Новий рік без електрики — вибирай затишні та святкові ідеї.

Як прикрасити квартиру на Новий рік без електрики — затишні ідеї

Щоб прикрасити своє житло на різдвяно-новорічні свята без використання електричних гірлянд, знадобиться гарний настрій та трохи креативу. Розпочати можна з маленьких деталей, що створюють атмосферу свята вдома.

Зроби або придбай гарні віночки з ялинки, іграшок та з маленькими новорічними фігурками. Якщо в тебе є діти, це буде чудовою нагодою провести час разом і створити щось своїми руками для свята.

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Свічки червоного, білого та зеленого кольорів теж можуть стати частиною декору. Можливо, в тебе є для них святкова підставка або ти можеш зробити її самостійно з гілок ялинки. Такий декор дуже атмосферно виглядатиме на столі.

Певно, найпопулярнішим елементом новорічного декору цьогоріч стали гноми та ельфи. Їх можна придбати в мережевих магазинах товарів для дому.

Звісно, важливою частиною новорічного декору є ялинка. Але щоб додати ще більше атмосфери, ти можеш обгорнути подарунки для друзів та рідних і покласти їх під ялинку. До речі ми розповідали, як обгорнути подарунки самостійно.

Щоб прикрасити не лише вітальню чи власну кімнату, потрібно подбати і про кухню. Створити новорічний настрій можна за допомогою святкової скатертини, розмальованих пряників та цукерок-тростинок з карамелі. Додай до столу фігурки оленят або різдвяні свічки.

Пледи також нагадують нам про атмосферу холоду й снігу, а відповідно і Різдва. Додай кілька пледів та подушок на диван чи ліжко. Чудово, якщо вони пухнасті або в кольорах свят.

А якщо в тебе є домашній улюбленець, ти можеш купити або зв’язати йому костюмчик на свята. Адже це тепло і гарно водночас.

Якщо все ж таки хочеться ліхтариків чи гірлянд, можеш придбати такі, що працюють від батарейок. В них низьке споживання, і гірлянди зможуть бути ще й освітленням на випадок відключення електроенергії.

Навіть якщо в тебе ще не з’явився новорічний настрій, створити його можна за допомогою невеликих затишних речей навколо. Подаруй справжнє свято собі та близьким, адже позитивні емоції нам так потрібні.

Раніше ми розповідали про новорічний плейліст для святкової атмосфери.

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